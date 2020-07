ARD verlängert SD-Verbreitung über Satellit

Köln (ots) - Die ARD wird ihre TV-Programme auch über das Jahr 2020 hinaus weiter in SD-Qualität per Satellit ausstrahlen. Das haben die Intendant*innen der einzelnen Sender beschlossen.Damit reagiert die ARD auf die veränderten Rahmenbedingungen während der Corona-Pandemie. Menschen, die noch nicht über HD-fähige Fernseher oder Receiver verfügen, hätten sich gegebenenfalls entsprechende Geräte anschaffen müssen, um das HD-Signal empfangen und wiedergeben zu können.Weiter in SD verbreitet werden sowohl die gemeinschaftlichen ARD-Programme Das Erste, tagesschau24, ONE und ARD-alpha als auch die Dritten.Pressekontakt:ARD-KommunikationSvenja SiegertSabine KrebsTel: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://bit.ly/2TjkYwFWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/29876/4651240OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell