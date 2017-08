ARD und ZDF berichten weiter live von den Olympischen Spielen / Vereinbarung mit Eurosport/Discovery für die Spiele bis 2024 (FOTO)

Mainz (ots) -ARD und ZDF haben mit Discovery eine Vereinbarung über dieOlympischen Spiele 2018 bis einschließlich 2024 geschlossen. Nachintensiven Verhandlungen konnte sich SportA, die Sportrechteagenturvon ARD und ZDF, mit Discovery über eine Sublizenzierung umfassendermedialer Verwertungsrechte an den kommenden vier Olympischen Spielenverständigen, die sowohl den programmlichen Interessen von ARD undZDF vollauf gerecht wird als auch die wirtschaftlichen Möglichkeitender Öffentlich-Rechtlichen berücksichtigt.Rechtzeitig vor den kommenden Winterspielen 2018 Anfang Februarist somit sichergestellt, dass die Öffentlich-Rechtlichen auchweiterhin in bewährter Manier umfassend und in umfangreichenLive-Sendestrecken (in Fernsehen, Hörfunk, Online) von denOlympischen Spielen 2018/20 und 2022/24 berichten werden. Lediglichbei den anstehenden Spielen in Pyeongchang werden ARD/ZDF nichtzuletzt aufgrund des geringen zeitlichen Vorlaufs nicht von allenWettbewerben live berichten können. Die Wettbewerbe im Eiskunstlauf,Short Track und Snowboard werden dafür aber in umfangreichenHighlights zu sehen sein."Wir freuen uns, mit Discovery eine partnerschaftliche Lösung beider Übertragung der Olympischen Spiele gefunden zu haben. Gemeinsammit Discovery werden ARD und ZDF die Olympischen Spiele aufsämtlichen Plattformen und Übertragungswegen übertragen können",zeigt sich ARD Sportrechte-Intendant Ulrich Wilhelm zufrieden undweist zudem auf das verabredete hohe Kostenbewusstsein von ARD undZDF bei der gemeinsamen Produktion hin.ZDF-Intendant Thomas Bellut: "Das Ringen um die Liverechte hatsich gelohnt. Unser Publikum kann sich jetzt wieder darauf verlassen,die Spiele in der gewohnten Qualität von ZDF und ARD präsentiert zubekommen."Karola Wille, ARD-Vorsitzende und Intendantin des Federführersinnerhalb der ARD für die Spiele 2018 in Südkorea: "Olympische Spielesind ein besonderes gesellschaftliches Ereignis. Angesichts dervielfältigen Sportarten, die die Menschen in aller Welt miteinanderverbinden, und ihrer großen Zugkraft bei den Zuschauern, freuen wiruns sehr, dass wir die Spiele im Radio, Fernsehen und Online unserenNutzern anbieten können. Der MDR als Federführer der ARD bei denWinterspielen 2018 wird gemeinsam mit dem ZDF ein mitreißendes,spannendes Programm auf die Beine stellen.""Wir haben immer betont, welch hohes programmliches Gut dieOlympischen Spiele für die öffentlich-rechtlichen Sender inDeutschland sind. Umso mehr schätzen wir uns glücklich, dass dielangen und intensiven Gespräche mit Eurosport/Discovery jetzt zueinem positiven Ende geführt werden konnten. Das ist eine guteNachricht für den Sport und für unsere Zuschauer", so Volker Herres,Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen.Der Abschluss steht unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigenGremien von ARD und ZDF.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell