ARD stellt Weichen für mehr Diversität

Leipzig (ots) - Die ARD wird in den kommenden Jahren verstärkt dieDiversität im Programm fördern. Das haben die Intendantinnen undIntendanten des Senderverbunds bei ihrer Sitzung in Leipzigbeschlossen.Zuvor hatte bereits die Fernsehprogrammkonferenz der ARD dieErgebnisse der Studie "Audiovisuelle Diversität -Geschlechterdarstellungen in Film und Fernsehen in Deutschland" derUniversität Rostock und der MaLisa-Stiftung, die von allen großenSendern unterstützt wurde, diskutiert und Handlungsoptionen für alleProgrammbereich geprüft."Wir haben uns jetzt die Ergebnisse der Studie in Bezug auf dieARD genau angesehe", so die ARD-Vorsitzende und Fim-Intendantin derARD, Karola Wille. "Dabei ist festzustellen: In vielen Bereichen -beispielsweise bei den Serien am Vorabend - spiegeln wir diegesellschaftliche Realität gut wider. Anderswo gibt es aberHandlungsbedarf, zum Beispiel bei der Altersstruktur beimFernsehfilm. Es muss bei allen Entscheidern ein Bewusstsein geben,dass Klischees und überholte Rollenbilder zum gegebenen Zeitpunkt inFrage gestellt und gebrochen werden müssen."Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:"Unsere Programmverantwortlichen aller Genres - egal ob Nachrichten,Fiktion, Sport oder auch im Kinderprogramm - sind für das wichtigeThema Diversität sensibilisiert. Das Erste als nationaler Senderträgt hier eine besondere Verantwortung. Wir wollen diese in Zukunftnoch bewusster wahrnehmen und systematische Anstrengungenunternehmen, ein zeitgemäßes Bild der Wirklichkeit zu vermitteln."So wird die Degeto bereits in der Stoffauswahl undDrehbuchentwicklung auf die Diversität achten und insbesondere dieAltersstruktur bei den weiblichen Hauptrollen thematisieren. Künftigsoll eine "Check-Liste" als Bestandteil der Drehbuchentwicklung dazuführen, dass bewusste Entscheidungen hinsichtlich der Diversitätgetroffen werden.Generell will die ARD in ihren Fernsehfilmen den Anteil von Frauenals Protagonistin - auch im mittleren und höheren Alter - steigernund verstärkt darauf achten, dass bei den dargestellten Berufsfeldernvon Protagonistinnen die Realität besser abgebildet wird."Auch im Bereich Unterhaltung sind wir sensibilisiert", so Wille:"Während es beispielsweise auf den Programmplätzen unsererComedy-Schienen mit Carolin Kebekus, Gerburg Jahnke, Maren Kroymannoder Ina Müller ein breites Angebot gibt, sind die großenSamstagabendshows seit Jahrzehnten eine Domäne von Männern". Hierwerden künftig die zuständigen Koordinatoren darauf achten, jungeTalente zu fördern.In der Vorabend-Sendestrecke wird eine ausgewogene Besetzung inder fiktionalen Leiste um 18.50 Uhr (in der Regel Krimi- oderArztserien) angestrebt. Die Redaktion achtet bei der Entwicklung dereinzelnen Fallgeschichten und Episodenfiguren stark aufGlaubwürdigkeit und Authentizität. In diesem Rahmen wird bereitsjetzt ein hohes Maß an Diversität (Ausgewogenheit der Geschlechter,Männer und Frauen in Entscheiderrollen, Protagonisten mitMigrationshintergrund) erreicht.Bei den Quizshows und Unterhaltungsmoderationen soll der derAnteil an Frauen ausgebaut werden. Auch in anderen unterhaltendenProgrammbereichen wird bei der Neubesetzung von Moderatoren undRateteams in der Regel großer Wert auf Ausgeglichenheit zwischen denGeschlechtern gelegt. Hier gilt es, in Zukunft einem "historischbedingten Männerüberhang" bei altgedienten und gleichzeitig bewährtenFormaten sensibel entgegenzuwirken."Wir wollen insbesondere bei Formaten der Wissensvermittlung undbei Informationssendungen die Präsenz von Frauen auf dem Bildschirmerhöhen", so Wille: "Deshalb werden wir regelmäßig überprüfen, ob diejetzt beschlossenen Maßnahmen greifen und zu den gewünschtenVeränderungen führen.