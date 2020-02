ARD stellt ab 2021 die SD-Verbreitung ihrer Gemeinschaftsprogramme über Satellit ein

Köln (ots) - Die ARD stellt zum Januar 2021 die Verbreitung ihrerGemeinschaftsprogramme in SD-Qualität per Satellit ein. Ab diesem Zeitpunktkönnen die Zuschauer*innen die Programme ausschließlich in HD-Qualitätempfangen. Durch die Abschaltung spart die ARD erhebliche Kosten ein. In denvergangenen Jahren haben immer mehr Haushalte auf die bessere HD-Qualitätumgestellt, und die Nutzung des SD-Empfangs ist beständig zurückgegangen. DieEntscheidung betrifft die gemeinschaftlichen ARD-Programme Das Erste,tagesschau24, ONE und ARD-alpha.Für die Zuschauer*innen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens fallen durch dieAbschaltung keine zusätzlichen Gebühren an. Sollten Haushalte noch nicht überHD-fähige Fernseher oder Receiver verfügen, müssten sie gegebenenfallsentsprechende Geräte anschaffen, um das HD-Signal empfangen und wiedergeben zukönnen. Über die Details wird die ARD ihr Publikum in den kommenden Wochen undMonaten umfassend informieren.Pressekontakt:Sabine Krebs, Svenja SiegertARD KommunikationTel.: 0221/220-1475E-Mail: pressestelle@ard.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4518910OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell