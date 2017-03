ARD startet gut mit 'Eltern allein zu Haus' - ZDF holt Quotensieg

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Familienkomödie "Eltern allein zu Haus" in der ARD ist mit einer ordentlichen Quote gestartet: 4,58 Millionen sahen am Freitagabend die erste Episode "Die Schröders" mit Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer.



Das brachte dem Ersten einen Marktanteil von 14,5 Prozent.

Die dreiteilige starbesetzte Serie beschäftigt sich mit der Situation von Eltern, deren Kinder aus dem Haus sind. Krassnitzer und Kramer sind auch privat ein Ehepaar. In der nächsten Folge (31. März) spielen Walter Sittler und Susanna Simon dann "Die Winters".

Den Quotensieg trug die ZDF-Krimiserie "Der Alte" davon: 5,31 Millionen Zuschauer schalteten die Folge "Therapie für Tote" ein, das bedeutete einen Marktanteil von 16,9 Prozent zur Primetime.

Die fast vierstündige RTL -Tanzshow "Let's Dance" kam durchschnittlich auf 3,93 Millionen Zuschauer, das waren etwas mehr als beim Auftakt vor einer Woche (3,77 Millionen). Der Marktanteil lag bei 15,3 Prozent. Im "80er Jahre-Special" kam Societygirl Chiara Ohoven (31) mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov auf den letzten Platz und musste die Show verlassen.

Auf Sat.1 interessierten sich 1,90 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 6,0 Prozent) für "Paul Panzers Comedy Spieleabend". ProSieben erreichte mit "The Amazing Spider-Man" 1,60 Millionen (5,4 Prozent), auf RTL II sahen 1,04 Millionen (3,5 Prozent) den Actionthriller "Stealth - Unter dem Radar", und "Detective Laura Diamond" lockte 0,80 Millionen (2,5 Prozent) zu Kabel eins. Vox erreichte mit einer "Law & Order"-Folge 0,74 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 2,4 Prozent./sm/DP/he