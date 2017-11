Köln (ots) -In Deutschland geht die Angst um, geschürt von Populisten undHasspredigern. Die einen haben Angst vor Kriminalität, Migranten, undeiner Islamisierung der Gesellschaft, die anderen vor einemRechtsruck. In den sozialen Netzwerken wird Hass gesät, ein Prozess,der nicht nur Flüchtlingen Angst machen kann. "Besorgte Bürger" und"Gutmenschen" werfen sich gegenseitig ein Verkennen der Tatsachenvor. Doch wie akut ist die Angst, wie tief schlummert sie in unsallen und wann bricht sie hervor? Wie viel Angst darf sein, musssein? Gilt "Keine Angst, Deutschland"? Oder zerbricht unsereGesellschaft an Angst und Hass?Diesen Fragen sind die Feature-Autoren Tilla Fuchs und Jochen Marmitnachgegangen. Das neue ARD radiofeature "Keine Angst, Germany - EinFeature über ein verunsichertes Land" lässt Salafisten undIslamgegner, Geflüchtete und Einheimische, Ängstliche und Angstnehmerzu Wort kommen. Es ist zu hören ab Mittwoch, 22. November 2017, insieben Wort- und Kulturwellen der ARD und im Internet unterwww.radiofeature.ard.de.Fuad Mohammed ist aus Syrien geflohen und lebt seit 2015 mit Frau undKind in Saarbrücken. Er fragt sich, warum in einem sicheren Land wieDeutschland so viele Menschen Angst haben. Besonders an derFlüchtlingssituation und dem Zuzug von Muslimen erhitzen sich dieGemüter. Vorfälle wie in der Kölner Silvesternacht oder der Anschlagauf den Berliner Weihnachtsmarkt verstärken diesen Effekt.Immer wieder schlägt Angst in Gewalt um. Nach dem Flüchtlingszuzug2015 gab es über 1.000 Angriffe auf Flüchtlingsheime. Oft sind dieTäter, sofern sie denn überführt werden, vorher nie polizeilich inErscheinung getreten.Die Erfahrungen des Polizisten Axel S. sind sehr stark von kriminellgewordenen Flüchtlingen geprägt. Er setzt sich dennoch mit dem SyrerFuad Mohammed an einen Tisch. Man gewinnt Verständnis füreinander undist sich einig, dass sich die Menschen wohl aneinander gewöhnenmüssen. Dafür brauche es vor allem Zeit.Tilla Fuchs, geboren 1978 in Saarbrücken, arbeitet seit 2007 beimSaarländischen Rundfunk als Moderatorin, Reporterin undFeature-Autorin. Für ihr Feature "New York, New York oder: Neues ausder alten Heimat" wurde sie mit dem Deutsch-Polnischen JournalistenPreis 2016 ausgezeichnet.Jochen Marmit, Jahrgang 1972, arbeitet seit 2002 beim SaarländischenRundfunk als Moderator, Reporter und Feature-Autor. Im Jahr 2016 warer nominiert für den deutschen Radiopreis mit dem Feature "MythosHurenparadies. Wie Frauen in Deutschland prostituiert werden".Journalisten mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARDradiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.Sendetermine:SWR 2 Mittwoch, 22. November 2017, 22:03 UhrBR 2 Samstag, 25. November 2017, 13:05 UhrAntenne Saar Samstag, 25. November 2017, 17:04 UhrSR 2 Samstag, 25. November 2017, 17:04 UhrWDR 5 Sonntag, 26. November 2017, 11:05 UhrNDR Info Sonntag, 26. November 2017, 11:05 UhrBremen Zwei (RB) Sonntag, 26. November 2017, 16:05 Uhrhr2-kultur Sonntag, 26. November 2017, 18:05 UhrRedaktion: Barbara Krätz (SR)Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks für das ARD radiofeature2017Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnPresse und InformationTelefon: 0221 220 7123eva-maria.wuest@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell