Köln (ots) -In deutschen Großstädten fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Die Mietensteigen wie auch die Preise für Eigentumswohnungen und ein Ende istnicht in Sicht. Gebaut wird innerstädtisch derzeit zwar viel, dochdas Bauland reicht nicht aus, um den Bedarf zu decken. Ein Grunddafür sind Spekulanten, die Baugrundstücke als Investitionsobjektaufkaufen, ohne darauf tatsächlich zu bauen. Innerhalb weniger Jahrelassen sich so Gewinne von mehr als 100 Prozent erzielen. Fast ohneRisiko und dazu völlig legal.Dies hat dramatische soziale Folgen. Schon heute ist zentrales Wohnenin Großstädten für Normalverdiener kaum noch bezahlbar. Wer sinddiese Spekulanten und was unternimmt die Politik gegen sie? DiesenFragen ist ARD-Autor Rainer Schwochow nachgegangen. "Spekulation mitBauland - Ein Feature über ein lukratives Geschäft" heißt das neueARD radiofeature. Ab Mittwoch, 23. Mai 2018, ist es in sieben Wort-und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unterwww.radiofeature.ard.de.Ob München, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg oder Berlin - es ist egal,wo man sein Investment tätigen will. Das Modell funktioniert überall.Rechtlich haben die Städte bisher wenig Handhabe gegen dieSpekulanten. Es gibt jedoch erste Versuche des Gegensteuerns. Sokauft etwa die Stadt Ulm schon seit Jahren Bauland auf und veräußertdieses nur unter strengen Auflagen an private Investoren. Einfachgesagt: Wer Bauland kauft, muss auch darauf bauen.Es gibt also Möglichkeiten und Ideen, gegen die Spekulation mitBaugrund und Immobilien vorzugehen. Was es nicht gibt, ist die einegroße Idee, die alle Probleme löst.Rainer Schwochow, geboren 1952 in Berlin, hat Theaterwissenschaftenin Leipzig studiert. Danach war er Dramaturg am Theater und beimKinderhörspiel im DDR-Rundfunk. Seit 1989 ist er freier Hörfunk- undSachbuchautor, vorwiegend für Radiofeatures für diverse ARD-Anstaltenund den Deutschlandfunk. Zusammen mit Heide Schwochow schrieb er dasDrehbuch für den Fernsehfilm "Bornholmer Straße" (ARD).Journalisten mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARDradiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.Sendetermine:SWR 2 Mittwoch, 23. Mai 2018, 22:03 UhrBR 2 Samstag, 26. Mai 2018, 13:05 UhrSR 2 KulturRadio Samstag, 26. Mai 2018, 17:04 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 26. Mai 2018, 18:05 UhrWDR 5 Sonntag, 27. Mai 2018, 11:05 UhrNDR Info Sonntag, 27. Mai 2018, 11:05 Uhrhr2-kultur Sonntag, 27. Mai 2018, 18:04 UhrRedaktion: Dorothee Meyer-Kahrweg (HR)Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für das ARD radiofeature2018