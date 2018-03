Köln (ots) -Das deutsch-türkische Verhältnis durchlebt schwierige Zeiten. Nichtnur auf der großen politischen Bühne, auf der die Freilassung desJournalisten Deniz Yücel zuletzt immerhin für etwas Entspannungsorgte, sondern auch im Zwischenmenschlichen. Die Entwicklung derTürkei unter Präsident Erdogan, der jüngst eine Militäroffensive aufdie syrische Stadt Afrin befahl, sorgt für Streit und Konfliktezwischen Deutschen und Türken, aber auch zwischen türkischstämmigenMenschen untereinander. Rund drei Millionen leben in Deutschland.Zwei von ihnen hat ARD-Autor Sammy Khamis zwei Jahre lang begleitet.Im neuen ARD radiofeature geht er den Fragen nach: Warum fühlen sichviele Deutschtürken nicht als vollwertige Mitglieder derGesellschaft? Warum wollen viele kein Teil dieser Gesellschaftwerden? Weshalb wird Türkeistämmigen bis heute genau das erschwert?Und weshalb werden Worte wie Leitkultur und Integration wieder zuKampfbegriffen? "Türke in Deutschland - Ein Feature über das makingof der größten Minderheit" heißt das neue ARD radiofeature. AbMittwoch, 21. März 2018, ist es in sieben Wort- und Kulturwellen derARD zu hören und im Internet unter www.radiofeature.ard.de ."Wenn die Deutschen uns nicht haben wollen, warum sollen wir unsanbiedern?", sagt etwa Mustafa Esmer, 43 Jahre alt, ausNordrhein-Westfalen. Er hat sich von der deutschen Gesellschaftabgewendet und sich einer türkischen Gruppierung angeschlossen. Esmerbetont, dass der Verein sich nur um die Menschen kümmere, die sonstvergessen werden: türkische Jugendliche.Merve Gül hat einen deutschen und einen türkischen Pass. Seit demPutschversuch im Sommer 2016 wird immer wieder von ihr verlangt,Stellung zu beziehen. Loyalität gegenüber der Türkei oder Loyalitätgegenüber Deutschland? "Welche Haltung soll ich denn zeigen?", fragtsie sich. "Ich zeige doch schon seit Jahren Haltung, zu was ich gutfinde und was ich schlecht finde." Die letzten zwei Jahre haben ausMenschen wie Merve oder Mustafa wieder eines gemacht: Türken inDeutschland.Sammy Khamis, Jahrgang 1986, lebt in Köln und arbeitet seit 2011 fürverschiedene öffentlich-rechtliche Sender der ARD. Seit 2011 verfolgter die Umwälzungen im Nahen Osten, er hat mehrfach aus der Türkeiberichtet: Unter anderem über die Rolle der Fußball-Ultras währendder Gezi-Proteste im Sommer 2013. Im Jahr 2017 hat er denKurt-Magnus-Preis für herausragenden Hörfunkjournalismus erhalten.Journalisten mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARDradiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.Sendetermine:SWR 2 Mittwoch, 21. März 2018, 22:03 UhrBR 2 Samstag, 24. März 2018, 13:05 UhrSR 2 KulturRadio Samstag, 24. März 2018, 17:04 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 24. März 2018, 18:05 UhrWDR 5 Sonntag, 25. März 2018, 11:05 UhrNDR Info Sonntag, 25. März 2018, 11:05 Uhrhr2-kultur Sonntag, 25. März 2018, 18:05 UhrRedaktion: Katja Huber (BR)Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD radiofeature2018Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnEva Maria WüstPresse und InformationTelefon: 0221 220 7123wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell