Köln (ots) -Ein Hochhaus in Gladbeck: 120 Wohnungen in die Höhe gestapelt. 350Bewohner. Die eine Hälfte Deutsche, die andere Hälfte Migranten auszehn Nationen. Ein Mikrokosmos zwischen Aufbruch und Abgrenzung,vielleicht auch ein Frühwarnsystem für eine neue Mischung am sozialenRand. Vor sieben Jahren besuchte WDR-Autor Reinhard Schneider dasHochhaus zum ersten Mal. Damals lebten dort noch vorwiegend Deutsche,viele von ihnen auf Hartz 4. Durch den Einzug von Zuwanderern ausOsteuropa sowie Kriegsflüchtlingen aus Syrien und dem Irak hat sichdie Bewohnerstruktur in kurzer Zeit entscheidend verändert.Das Hochhaus bildet im Kleinen die sich wandelnden gesellschaftlichenVerhältnisse in der Bundesrepublik ab. Die alten Bewohner sehen sichmit neuen Herausforderungen konfrontiert. Lebens-, Flucht- undÜberlebensgeschichten treffen aufeinander, mannigfache Hoffnungen,Träume und Konflikte überkreuzen sich in einem Wirrwarr der Sprachen.Das Ergebnis ist eine Art ungesteuertes Experiment von Menschen ausfast einem Dutzend Nationen. Das neue ARD radiofeature "NeunStockwerke neues Deutschland - Ein Hochhaus in Gladbeck" ist abMittwoch, 22. März 2017, in sieben Wort- und Kulturwellen der ARD undim Internet unter www.radiofeature.ard.de zu hören.Reinhard Schneider verzichtet im Feature weitestgehend auf klassischeInterviews. Er startet sein Aufnahmegerät und lässt die Menschenerzählen oder beobachtet Begegnungen der Bewohner untereinander.Heinz, 64 Jahre alt, lebt seit 1976 in dem Hochhaus. Er sagt: "Wirwerden einfach mit irgendwelchen Leuten zusammengeknallt. Ist egal,welche Religion die haben, woher die kommen. Ob die sich bekämpfthaben oder ob die sich irgendwann einmal wieder in die Wolle kriegen.Ich verstehe das alles nicht."Der Iraker und Jeside Hassan ist einer der neuen Hausbewohner. Er warSoldat in der irakischen Armee. "Ich habe mit eigenen Augen gesehen,wie vom IS auf der Straße Menschen umgebracht wurden." Er floh inZivilkleidung und barfuß. Hier in Deutschland fühlt er sich sicher."Meine Nachbarn sind alle sehr gut", sagt er. "Niemand hat mir bisheretwas Böses angetan. Da gibt es einen Bulgaren, dann neben mir einenFranzosen, einen Rumänen. Also alles sehr gemischt. Aber wir lebenhier alle sehr brüderlich zusammen. In Europa ist das ja auch so.Niemand hasst jemand anderen."Derweil sieht sich Hausmeister Norbert in seinem Hochhaus mit dengleichen Problemen konfrontiert wie die Bundesregierung. Wer lebthier und woher kommen diese Menschen? "Hier kommen so viele Menschenrein und keiner hat mehr den Überblick und keiner weiß mehr genauBescheid, wie geht das jetzt hier weiter. Was die anderen Leuteeigentlich nur hören, erlebe ich hier jeden Tag."Reinhard Schneider, geboren 1952 in Gelsenkirchen ist Autor undRegisseur von Dokumentarfilmen und Hörfunkfeatures. Er gewannverschiedene Preise wie den Prix Italia für das Radiofeature "MeinSohn, der Nazi". Seine jüngsten Projekte waren die TV- undHörfunkproduktion: "Wettstreit in Stein und Beton - Bauen imgeteilten Berlin" (rbb 2015) und "Die Zeit, die noch bleibt - Aufeiner Palliativstation in Heidelberg" (SWR/WDR-Hörfunk 2015).Sendetermine:SWR 2 Mittwoch, 22. März 2017, 22:03 UhrAntenne Saar Samstag, 25. März 2017, 17:04 UhrSR 2 Samstag, 25. März 2017, 17:04 UhrBR 2 Samstag, 25. März 2017, 13:05 UhrWDR 5 Sonntag, 26. März 2017, 11:05 UhrNordwestradio (RB) Sonntag, 26. März 2017, 16:05 UhrNDR Info Sonntag, 26. März 2017, 11:05 Uhrhr2-kultur Sonntag, 26. März 2017, 18:05 UhrRedaktion: Thomas Nachtigall (WDR)Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD radiofeature2017Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnUwe-Jens LindnerPresse und InformationTelefon: 0221 220 7123uwe-jens.lindner@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell