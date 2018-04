Köln (ots) - Schule ist ein Spiegel der Gesellschaft. Sie ist dieWiege der volkswirtschaftlichen Zukunft und die Fabrik, die Bildungvermitteln und leistungsstarken Nachwuchs hervorbringen soll. Dochdas Schulsystem krankt. Die zunehmenden sozialen Unterschiede in derGesellschaft sind in den Klassenräumen angekommen. Armut, Migration,Aggression und familiäre Vernachlässigung halten Einzug in denSchulalltag. Lehrer und Schüler werden gleichermaßen zu Opfern desSystems.Für das neue ARD radiofeature hat Autor Jens Schellhass dreiJahrzehnte nach Ende seiner eigenen Schulzeit ein Jahr lang wiederdie Schulbank gedrückt. Er hat dabei hinter die Kulissen einesmitunter verstörenden Schulbetriebs geblickt. "Intensivstation Schule- Ein Feature über den Alltag in einer Lernfabrik" heißt das neue ARDradiofeature. Ab Mittwoch, 25. April 2018, ist es in sieben Wort- undKulturwellen der ARD und im Internet unter www.radiofeature.ard.de zuhören.Schellhass trifft auf heute typische Probleme des MikrokosmosSchule: Eine Mutter, die kaum Zeit für ihr Kind findet, weil sie Geldverdienen muss. Ein Junge, der ihr dabei aus dem Ruder läuft.Schulen, denen Kapazitäten für außergewöhnliche Talente fehlen.Lehrkräfte an der Leistungsgrenze. Dabei wird jeder investierte Euroin Bildung mit acht Prozent Rendite verzinst, rechnet das Institutder deutschen Wirtschaft vor. Schule in Deutschland ist ein fragilesSystem. Der Infarkt ist absehbar.Jens Schellhass, geboren 1963, lebt als Autor in Bremen. Für seineFeatures und Reportagen ist er mehrfach ausgezeichnet worden, unteranderem mit dem Deutschen Radiopreis und dem DRK-Medienpreis. SeineProduktionen suchen vor allem nach sinnlichen Darstellungsformen vonkomplexen Inhalten und Hintergründen.Journalisten mit Zugang zur WDR-Presselounge (www.presse.wdr.de)können das ARD radiofeature dort im Vorführraum hören.Sendetermine:SWR 2: Mittwoch, 25. April 2018, 22:03 Uhr | BR 2: Samstag, 28.April 2018, 13:05 Uhr | SR 2 KulturRadio: Samstag, 28. April 2018,17:04 Uhr | Bremen Zwei (RB): Samstag, 28. April 2018, 18:05 Uhr |WDR 5: Sonntag, 29. April 2018, 11:05 Uhr | NDR Info: Sonntag, 29.April 2018, 11:05 Uhr | hr2-kultur: Sonntag, 29. April 2018, 18:05UhrRedaktion: Michael Augustin (RB)Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD radiofeature 2018Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnEva Maria WüstPresse und InformationTelefon: 0221 220 7123wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell