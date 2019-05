ARD legt Finanzplanung für 2021 bis 2024 vor

München (ots) - Die ARD hat am 30. April 2019 der unabhängigenKommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten(KEF) ihre Anmeldung zum 22. KEF-Bericht für den Zeitraum 2021 bis2024 übermittelt.Die Anmeldung orientiert sich an den von der KEF gesetztenMaßstäben bei Personal, Programm, Sachaufwand und Investitionen: DerProgrammaufwand ist angelehnt an die programmspezifische Teuerung von2,49 Prozent pro Jahr. Beim Personalaufwand wurde eine lineareSteigerung von 2,5 Prozent pro Jahr zugrunde gelegt, die deutlichunter den jüngsten Tarifabschlüssen des öffentlichen Dienstes derLänder liegt.Für die Herausforderungen der Digitalisierung meldet die ARDkeinen gesonderten Finanzbedarf an. Neue digitale Produkte werdenohne zusätzlichen Aufwand, ausschließlich durch Umschichtungenbewältigt. Möglich ist dies nur aufgrund hoher Kostendisziplin undeiner Vielzahl anstaltsindividueller Einsparungen. Auch denPersonalabbau setzt der ARD-Verbund konsequent fort. Die ARD wird bis2020 rund 4.800 (19 Prozent) Stellen abgebaut haben. Bis 2024 werdendie Landesrundfunkanstalten weitere 390 Stellen (zwei Prozent)streichen und damit den Vorgaben der KEF entsprechen."Die Anmeldung ist verantwortungsbewusst, mit Blick auf denProgrammauftrag und den Beitragszahler", so der ARD-VorsitzendeUlrich Wilhelm. "Zudem stehen wir zu unseren Zusagen zu fortlaufendenSparanstrengungen und setzen die ARD-Strukturreformen konsequent um.In den Jahren bis 2024 wird die ARD allein aus der StrukturreformEinsparungen von rund 311 Mio. Euro realisieren."Schon in den vergangenen Jahren mussten die Sender im ARD-Verbunderheblich sparen, um Preissteigerungen (z. B. für Programmkosten,Rechte und Gehälter) auszugleichen.Der Rundfunkbeitrag wurde seit 2009 nicht mehr erhöht und im Jahr2015 sogar gesenkt. Seit 2009 bewegt sich das verwendbareBeitragsaufkommen der ARD unterhalb der Entwicklung desVerbraucherpreisindex' und deutlich unterhalb derprogrammspezifischen Teuerung."Dass wir seit zehn Jahren ohne Teuerungsausgleich auskommen, istnur durch erhebliche Sparanstrengungen möglich gewesen", so Wilhelm."Um dem Publikum weiterhin ein hochwertiges Programm anbieten zukönnen, benötigen wir einen Ausgleich der Teuerung. NominaleBeitragsstabilität ist ohne massive Einschnitte ins Programm nichtmehr möglich."Der ungedeckte Finanzbedarf - und damit ein Rückschluss auf diekünftige Beitragshöhe - ist zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht seriöszu benennen. Zum einen ist die Abgabe der Anmeldung nur der ersteSchritt im Verfahren, dem nun umfassende Prüfungen und Berechnungendurch die KEF folgen. Bis zum Jahresende werden die Prüfungenvoraussichtlich abgeschlossen sein.Zum anderen gelten bei der Anmeldung diesmal folgendeBesonderheiten: Auf der Einnahmeseite sind zum Beispiel zuverlässigeAussagen noch nicht möglich. So ist etwa aktuell unklar, welcheEinnahmeausfälle das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zurBefreiung der Zweitwohnungen mit sich bringt. Das liegt einerseitsdaran, dass hierzu noch keine gesetzliche Regelung vorliegt,andererseits an der noch unzulänglichen Datenbasis. Ausdatenschutzrechtlichen Gründen liegen keine Erkenntnisse darüber vor,wie viele Beitragszahler über eine Zweitwohnung verfügen. Außerdemmüssen die Ergebnisse aus der Bearbeitung des Abgleichs von rund 75Mio. Meldedaten aus dem Jahr 2018 noch abgearbeitet werden. In diesemRahmen wird die Ertragsplanung deshalb weiter aktualisiert werden.Pressekontakt:ARD-PressestelleTel: 089 / 5900 - 10565pressestelle@ard.deTwitter: @ARD_PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell