ARD geht mit neuem Führungsteam in die digitale Zukunft

Berlin (ots) - Intendanten benennen Christine Strobl als künftige ARD-Programmdirektorin, Oliver Köhr wird ARD-Chefredakteur, Thomas Schreiber soll neuer Degeto-Geschäftsführer werden, Philipp Schild neuer funk-GeschäftsführerDie Intendantinnen und Intendanten der ARD haben auf ihrer Sitzung am 22./23. September 2020 in Berlin umfassende personelle Neubesetzungen beschlossen.Dazu der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow: "Wir setzen den begonnenen Umbau konsequent weiter um. Ich bin als ARD-Vorsitzender stolz, dass wir gemeinsam ein so außergewöhnliches Personalpaket geschnürt haben. Das neue Führungsteam soll die ARD weiter in die digitale Zukunft führen. Für diese äußerst anspruchsvolle Aufgabe konnten wir herausragende Persönlichkeiten gewinnen."Christine Strobl neue ARD-ProgrammdirektorinNeue Programmdirektorin wird Christine Strobl, die die Aufgabe ab 1. Mai 2021 übernimmt. Sie folgt damit auf Volker Herres, der am Dienstag bekannt gegeben hat, dass er Ende April 2021 aufhören wird. Die Entscheidung für Christine Strobl wurde im Benehmen mit den Gremien der ARD getroffen. Christine Strobl verantwortet in ihrer neuen Funktion das Erste Deutsche Fernsehen, die ARD-Mediathek und sitzt der neu beauftragten Videoprogrammkonferenz vor, die für die linearen und nonlinearen gemeinschaftlichen Videoangebote zuständig ist.Die Juristin Christine Strobl (49) ist seit 2012 Geschäftsführerin der Degeto Film GmH, Frankfurt am Main. In dieser Funktion verantwortet sie die Zulieferung von fast 80 Prozent aller Filme im Ersten, darunter die Filme und Reihen auf den erfolgreichen Sendeplätzen "DonnerstagsKrimi", "Endlich Freitag im Ersten" und "SommerKino im Ersten". In ihrer Amtszeit positionierte sie die ARD Degeto als renommierten Partner in der Film- und Fernsehbranche, u.a. mit herausragenden TV-Events wie "Terror - Ihr Urteil" oder die national und international preisgekrönte ARD-Serie "Babylon Berlin". Zuvor war sie für den SWR tätig, 2007 übernahm sie die Leitung der Fernsehabteilung Kinder- und Familienprogramm und ab 2011 die Leitung der Hauptabteilung Film- und Familienprogramm in Baden-Baden.Volker Herres wird nach dem Wechsel der ARD beratend zur Verfügung stehen und auch den Presseclub weiterhin moderieren.Oliver Köhr künftig neuer ARD-ChefredakteurEinen Wechsel gibt es auch an der Spitze der ARD-Chefredaktion. Der bisherige stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Oliver Köhr, wird ebenfalls mit Stichtag 1. Mai 2021 neuer ARD-Chefredakteur, Koordinator Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der 44-jährige MDR-Journalist und Politikwissenschaftler übernimmt damit eine der wichtigsten Aufgaben in der ARD. Künftig koordiniert und verantwortet er in der ARD-Programmdirektion aktuelle Sendungen wie Tagesschau oder Tagesthemen, politische und Verbraucher-Magazine, Dokumentationen, Reportagen und Sondersendungen, wie den Brennpunkt oder ARD extra und auch die Talksendungen.Oliver Köhr stammt aus Halle in Westfalen und hat an der Universität Leipzig Journalistik und Politikwissenschaften studiert. Parallel begann er seine Karriere beim MDR, wo er seit 1997 als Reporter, Moderator, Planer und Chef vom Dienst an den MDR-Standorten in Erfurt, Magdeburg, Halle und Leipzig tätig war.Oliver Köhr folgt auf Rainald Becker, der das Amt des 2016 übernommen hatte. Becker wird im nächsten Jahr ab 1.5.2021 bis 31.10.2021 die Koordination Bundestagswahl übernehmen.Thomas Schreiber als neuen Geschäftsführer der Degeto Film GmbH vorgeschlagenAuf Christine Strobl soll Thomas Schreiber als neuer Geschäftsführer der Degeto folgen. Das haben die Intendantinnen und Intendanten der ARD ebenfalls auf ihrer Sitzung in Berlin vorgeschlagen. Die Wahl selbst muss noch in der Gesellschafterversammlung erfolgen. Thomas Schreiber soll die neue Funktion zum 1. Mai 2021 antreten. Er ist derzeit ARD-Unterhaltungskoordinator und leitet den Programmbereich Fiktion und Unterhaltung des NDR Fernsehens.Die Degeto ist die gemeinsame Filmeinkaufsorganisation der ARD. Seit 1959 sind die Landesrundfunkanstalten der ARD bzw. deren Werbetöchter Gesellschafter der Firma. Die Degeto gibt Produktionen in Auftrag, steuert Ko-Finanzierungen, erwirbt Lizenzen an Fernsehsendungen und Spielfilmen und finanziert Serien insbesondere für Hauptabend-Sendeplätze.Matthias Deiß neuer stellvertretender Leiter des ARD-HauptstadtstudiosMatthias Deiß (42), derzeit Redaktionsleiter des investigativen ARD-Politikmagazins "Kontraste" vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), wird zum stellvertretenden Leiter des ARD-Hauptstadtstudios und stellvertretenden Chefredakteur Fernsehen berufen und folgt damit auf Oliver Köhr. Er übernimmt die Aufgabe ebenfalls zum 1. Mai 2021. Deiß war zwischen 2012 und 2017 Fernseh-Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Er ist Autor zahlreicher politischer und preisgekrönter TV-Dokumentationen, unter seiner Leitung hat sich "Kontraste" zuletzt zum meistgesehen Politikmagazin der ARD entwickelt. Deiß studierte in München Politikwissenschaft und Journalistik und besuchte die dortige Deutsche Journalistenschule.Philipp Schild neuer funk-GeschäftsführerEine Neubesetzung gibt es auch an der Spitze von funk: Philipp Schild folgt auf Florian Hager am 1. Dezember 2020 und übernimmt damit die Leitung des Content-Netzwerks von ARD und ZDF, vorbehaltlich der Zustimmung des SWR-Verwaltungsrates. Er war bereits seit dem Start im Jahr 2016 als Head of Content (ARD) tätig und hat funk und dessen Portfolio seitdem maßgeblich mit aufgebaut. Von 2011 bis 2016 war Philipp Schild als Redaktionsleiter in der Fernsehunterhaltung des Hessischen Rundfunks tätig. Für die Sendeanstalt hat er ebenso als Projektleiter "Labor Bewegtbild" eine Strategie für die nonlineare Distribution von Inhalten erarbeitet. Sophie Burkhardt (ZDF) bleibt weiterhin als Stellvertreterin Teil der Programmgeschäftsführung.Der bisherige funk-Geschäftsführer Florian Hager hatte diese Tätigkeit zuletzt parallel ausgeführt. 