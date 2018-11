ARD exklusiv: Warnung vor langen Stromausfällen

Berlin (ots) - Christoph Unger, Präsident desKatastrophenschutzes, warnt vor langen StromausfällenAuch heute, 15 Jahre nach dem Münsterländer Schneechaos, das zutagelangen Stromausfällen führte, könnte der Katastrophenschutz nichtangemessen auf einen langen, großflächigen Stromausfall inDeutschland reagieren. Im ARD-Mittagsmagazin bezeichnete ChristophUnger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz undKatastrophenhilfe, ein solches Blackout als "die zentraleHerausforderung für unsere hochtechnisierte Gesellschaft". DerKatastrophenschutz würde einen breitflächigen Stromausfall, der übereine Woche dauere, "nicht im Griff behalten", so Unger.Zwar könne sich die Situation im Münsterland nicht in der Formwiederholen, weil man morsche Strommasten ausgebessert habe, aber manmüsse sich "auf alle Gefahrenlagen vorbereiten." Dabei spielten wieim Münsterland nicht nur extreme Wetterbedingungen eine Rolle,sondern auch "Cyberattacken wie im ukrainischen Stromnetz."Allerdings sei das deutsche Stromnetz im internationalen Vergleichrelativ sicher.Dennoch fordert Christoph Unger im Gespräch mit demARD-Mittagsmagazin am Donnerstag eine größere "mediale Unterstützungdurch die Politik", damit Menschen für längere Stromausfällesensibilisiert werden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell