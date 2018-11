Berlin (ots) - Eine Frau kämpft gegen zwei Männer beimFavoriten-Rennen um den CDU-Vorsitz. Das sei "eine Situation, die ichZeit meines Lebens auch in der Politik erlebt habe", sagte AnnegretKramp-Karrenbauer am Donnerstag im ARD-Mittagsmagazin. DieCDU-Generalsekretärin wolle mit ihrer Kandidatur Frauen Mut machenmit der Devise: "Eigenes Ding machen, sich nicht von Männernbeeinflussen und einschüchtern lassen."Zum Auftreten ihrer Hauptkonkurrenten Friedrich Merz und JensSpahn sagte Kramp-Karrenbauer: "Ich will das gar nicht Dominanzgehabenennen, aber jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, hat seinen eigenenStil, seine eigene Stärke." Sie habe aus ihrer politischen Karrieregelernt: "Man steht für sich selbst, das sollten Frauen wesentlichselbstbewusster tun."Mit Blick auf die CDU sprach sie von "einem relativ geringenFrauenanteil in der Partei". Das müsse sich ändern: "Man kann nurVolkspartei bleiben, wenn man auch für die Hälfte der Bevölkerung einauthentisches Angebot macht." Die CDU habe somit "noch einiges zutun", damit sie ihr parteiinternes Quorum von einem Drittel für dieBundestagsfraktion und die Landeslisten erfülle.Mehr auf mittagsmagazin.de undhttps://www.youtube.com/user/ARDMittagsmagazinPressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell