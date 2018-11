ARD exklusiv: Afrika-Beauftragter Nooke fordert deutsche Wirtschaft zu Investitonen in Afrika auf

Berlin (ots) - In der Debatte um die Bekämpfung von Fluchtursachenhat der Afrika-Beauftragte der Bundesregierung, Günter Nooke (CDU),am Donnerstag im ARD-Mittagsmagazin für Afrika alsInvestitions-Standort geworben: "Die deutsche Wirtschaft musserkennen, dass der Kontinent ein sehr interessanter Markt ist", zumaldie Afrikaner derzeit einen gemeinsamen Markt organisierten, mit zweiMilliarden Konsumenten in zwanzig bis dreißig Jahren."Wir wollen, dass in Afrika für diesen großen Markt produziertwird, und da sind manche Handelsdebatten falsch. Die afrikanischenProdukte sollen auch alle nach Europa kommen können, aber vielleichtbrauchen sie auch noch eine Weile einen Außenzoll", sagte Nooke imMittagsmagazin.Afrikas Wirtschaft anzukurbeln, sei auch in der Flüchtlingspolitikwichtig. Europa habe ein "existentielles Interesse, dass derMigrationsdruck nicht weiter ansteigt", sondern dass die Menschen inAfrika in ihrer Heimat einen gut bezahlten, dauerhaften Arbeitsplatzfänden. Das gelte insbesondere für junge Menschen mit beruflicherQualifizierung, die ansonsten, so Nooke, "in Europa ihr Glückversuchen wollen".Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell