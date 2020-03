Köln (ots) - Die Europäischen Rundfunkunion (EBU) veranstaltet erstmalig amWeltfrauentag eine gemeinsame Aktion mit allen 116 Mitgliedern aus 56 Nationen.Die ersten "EBU Women in Music Days" am 8. März stehen im Zeichen desvielfältigen musikalischen Schaffens von Künstlerinnen, Komponistinnen sowieDirigentinnen. Auch die UNESCO unterstützt diese Aktion.Die ARD beteiligt sich deutschlandweit mit mehr als 30 Radiowellen an den EBU"Women in Music Days". Die ARD möchte damit ein Zeichen für die Gleichbehandlungvon Frauen in der Musikbranche setzen. Aktionen wie diese sollen das Bewusstseinschärfen und zu einem Umdenken anregen.Neben den ARD-Hörfunkwellen spielen rund um den 8. März viele europäischeRadiostationen ausschließlich Musik von Frauen. SWR2 feiert besonders die Frauenim Jazz - mit einem täglichen Auftritt in "Jazz vor Sechs": An den Tasten, anTrompete, Saxofon, Vibrafon oder Kontrabass - es ist Damenwahl in den kommendenvier Wochen mit aktuellen und historischen Aufnahmen. NDR Kultur wird amWeltfrauentag ein Musikprogramm senden, das nur Komponistinnen, Dirigentinnenund Solistinnen berücksichtigt, auch bei BR-KLASSIK stehen diese Frauen imFokus.WDR COSMO, das junge europäische Kulturradio des WDR, spielt eine Woche langausschließlich Musik von Frauen. Vom 2. März bis zum Weltfrauentag steht dortdie Rolle von Frauen in der Popkultur im Mittelpunkt der Themenwoche "Laut,stark, weiblich: Frauen im Pop".Bei hr3 kommen nur weibliche Stimmen ans Mikro. BAYERN 3 spielt 100 Prozentweibliche Musik und widmet sich den besten Podcasts von, mit und über Frauen.Zudem dreht sich den ganzen Tag alles um Geschichten von starken, mutigen Frauenwie einer Ex-Kickbox-Profikämpferin, einer Polizistin und Mutter, einerKita-Leiterin, einer Steinmetzin, einer Feuerwehrfrau, einer Herzchirurgin.Musik und Musikwünsche von Frauen werden auf radioeins, rbb 88.8 und rbbKulturgespielt.Die Kulturwelle von Radio Bremen, Bremen Zwei begleitet vom 8. bis 27. März dieFestivalreihe "Women in (e)motion" in der bekannte und weniger bekannteMusikerinnen aus aller Welt präsentiert werden.NDR 2 befasst sich in Form von Beiträgen mit der Rolle von Frauen in derMusikbranche. In exklusiven Interviews erzählen deutsche Künstlerinnen wie IngaHumpe oder Lena, wie schwer es ist, sich gegen die männliche Dominanz in derSzene durchzusetzen.Auch Bayern 2 ist Teil der EBU "Women in Music Days": Dominiert von Frauen amMikrofon, widmet sich die anspruchsvolle Informations- und Kulturwelle Themenwie Gender Data Gap und der Teilhabe von Frauen im Musikgeschäft.Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission, Valerie Weber: "Die Geschichte der Musikkönnen wir nicht umschreiben, Musik war in den letzten Jahrhunderten, ob beiKomponisten, Musikern oder Dirigenten eher männlich geprägt. Aber für unsereZukunft sind wir selbst verantwortlich. Und wenn wir in die aktuellen deutschenTop10-Radio- und Airplay-Charts schauen, sehen wir: Es gibt noch viel zu tun;damit die Musik nicht nur grammatikalisch weiblich ist."Diese ARD-Wellen beteiligen sich insgesamt an der Aktion:BR BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, B5 aktuell, PULS,Bayern plusHR hr2-Kultur, YOU FM, hr3, hr1, hr2MDR MDR SPUTNIK,NDR N-JOY, NDR 2, NDR Kultur, NDR InfoRBB Antenne Brandenburg, Fritz, Radioeins, rbb KulturRadio Bremen Bremen ZweiSR SR 1, SR 2, SR 3, UNSERDINGSWR SWR2, SWR3WDR WDR 3, WDR 4, WDR 5, 1LIVE, WDR CosmoDie European Broadcasting Union (EBU) ist ein Zusammenschlussöffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. Das Netzwerk der European BroadcastingUnion besteht zurzeit aus 73 aktiven Mitgliedern (Sendern) aus 56 Ländern sowie35 assoziierten Mitgliedern aus 21 Ländern. Die EBU stellt diesemRundfunknetzwerk meist Nachrichtenbilder, aber auch Sportereignisse wieOlympische Spiele oder Fußballmeisterschaften, über bis zu 50 digitaleSatelliten-Kanäle zur Verfügung. Photos: www.ard-foto.dePressekontakt:ARD KommunikationSvenja Siegert, Sabine KrebsTelefon: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deTwitter: @ARD_PresseARD Newsletter abonnieren: https://bit.ly/2TjkYwFWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4537389OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell