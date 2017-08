Die ARD auf der IFA 2017: Radio und TV live erleben / tägliche Clubkonzerte / Infos zu Programm und digitaler Technik

Berlin (ots) - Radio und Fernsehen live erleben, dazu Information,Unterhaltung und die neuesten Technik-Trends - das bietet dieöffentlich-rechtliche Senderfamilie der ARD auf der IFA 2017. In derARD-Halle 2.2. wird gerockt, gekocht, geschnackt und gejubelt: DasErste, der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), Deutschlandradio undder Sender ONE präsentieren neben vielen Informationen zum Programmauch Stars zum Anfassen. Die Digitale Welt sowie der ARD-MessestandDAB+ stellen neueste technische Entwicklungen vor und zeigen hautnahdie Vorteile des digitalen Empfangs. Und am rbb-Stand gibt es einenexklusiven Vorabblick auf neue Formate.Auf der ARD-Bühne unterhalten und informieren Stars und Expertentäglich das IFA-Publikum. Dazu gibt es viel Service und Musik - unteranderem die kostenlosen IFA-Clubkonzerte um 17.00 Uhr. Alle Fragenrund um die ARD beantwortet das Team des ARD-Infocenters. Und einPreis wird auch noch verliehen: der ARD/ZDF Förderpreis "Frauen undMedientechnologie" 2017.Zum Pressedossier mit allen weiteren Informationen gelangen Siehier: http://www.rbb-online.de/ard-ifa/ard-halle/index.html.Highlights der ARD-Bühne (Auswahl, Stand: 23.08.17):Freitag, 1. September13.00 Uhr Singer/Songwriter Jay Khan15.00 Uhr Live-Radiosendung "Kakadu" (DeutschlandfunkKultur)17.00 Uhr IFA Clubkonzert: Ado Kojo und Serc651Samstag, 2. September11.00 Uhr Zuschauer lesen die "Tagesschau" mit Jan Hofer(auch 15.40 Uhr)12.15 Uhr Lindenstraße: Sybille Waury und Gunnar Solka17.00 Uhr IFA Clubkonzert: HaudegenSonntag, 3. September17.00 Uhr IFA Clubkonzert: Eko FreshMontag, 4. September11.35 Uhr Paralympics: Niko Kappel, OlympiasiegerKugelstoßen14.45 Uhr Sportschau: Alexander Bommes17.00 Uhr IFA Clubkonzert: Linda HesseDienstag, 5. September14.00 Uhr Bericht aus Berlin: Thomas Baumann15.30 Uhr Anne Will17.00 Uhr IFA Clubkonzert: Jon Flemming OlsenMittwoch, 6. September12.15 Uhr Sportschau: Julia Scharf14.30 Uhr Frank Zander (auch 16.00 Uhr)Montag bis Mittwoch, jeweils um 13.00 Uhr: Das ARD-Mittagsmagazinlive auf der IFAAb Montag, 4. September, sendet das "MiMa" live aus der ARD-Halle2.2 (ab 13.00 Uhr). Stefan Scheider präsentiert die neuesten Trendsund Produkte und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise vor undhinter die Kulissen der IFA und des ARD-Mittagsmagazins. Das "MiMa"auf der IFA - eine Chance für Informationen aus erster Hand.Zum Pressedossier mit allen weiteren Informationen gelangen Siehier: http://www.rbb-online.de/ard-ifa/ard-halle/index.html.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse & InformationMark StuntzTel 030 / 97 99 3 - 12 122mark.stuntz@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell