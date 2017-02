Die ARD auf der BERLINALE 2017: Vier Koproduktionen im Wettbewerb / Insgesamt werden 49 ARD-Koproduktionen im Rahmen der 67. Internationalen Filmfestspiele gezeigt

Mainz/Berlin (ots) - "Von der Literaturverfilmung des deutschenKino-Altmeisters Volker Schlöndorff über den neuen Film desdeutsch-türkischen Regisseurs und Vertreters der sogenannten BerlinerSchule Thomas Arslan bis hin zur Tragikomödie des Kabarettisten JosefHader und Andres Veiels abendfüllendem Dokumentarfilm über JosephBeuys - die vier ARD-Kinokoproduktionen, die dieses Jahr imWettbewerb der BERLINALE stehen, zeigen die qualitative Vielfalt desfilmischen Engagements der ARD für die Kinokultur 'made in Germany'.Und quantitativ sind wir mit insgesamt 49 Filmen, die in diesem Jahrunter redaktioneller und finanzieller Beteiligung der ARD im Rahmender 67. Internationalen Filmfestspiele laufen, so stark vertreten wienie zuvor. Die Bärenjagd kann beginnen", so Volker Herres,Programmdirektor Erstes Deutsches FernsehenDie ARD-Koproduktionen auf der BERLINALE 2017WETTBEWERBRückkehr nach Montauk (WDR/BR/ARTE) - Regie: Volker SchlöndorffHelle Nächte (WDR) - Regie: Thomas ArslanBeuys (SWR/ARTE/WDR) - Regie: Andres VeielWilde Maus (ARD Degeto) - Regie: Josef HaderBERLINALE SPECIALDer junge Karl Marx (SWR) - Regie: Raoul PeckPERSPEKTIVE DEUTSCHES KINOBack for Good (SWR) - Regie: Kim RiedlGabi (RBB) - Regie: Michael Fetter NathanskiZwischen den Jahren (WDR/ARTE) - Regie: Lars HenningSelbstkritik eines bürgerlichen Hundes (RBB) - Regie: JulianRadlmaierKönige der Welt (NDR) - Regie: Christian von Brockhausen, TimoGroßpietschDie beste aller Welten (SWR/ORF) - Regie: Adrian GoigingerPANORAMARevolution of Sound - Tangerine Dream (WDR/ARTE/RBB) - Regie:Margarete KreuzerTiger Girl (RBB) - Regie: Jakob LassMein wunderbares West-Berlin (RBB) - Regie: Jochen HickFORUMOffene Wunde deutscher Film (WDR/ARTE) - Regie: Johannes F. Siefert,Dominik GrafCasting (SWR-Eigenproduktion) - Regie: Nicolas WackerbarthGENERATIONÜberflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper (NDR) - Regie: TobyGenkel, Reza MemariAmelie rennt (RBB/SWR/HR) - Regie: Tobias WiemannDie Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei (NDR/SWR) - Regie: Utevon Münchow-PohlKULINARISCHES KINOSchumanns Bargespräche (BR) - Regie: Marieke SchroederDas internationale Publikum der BERLINALE, das sich über denaktuellen Stand des deutschen Films informieren will, findet in derSektion GERMAN CINEMA - LOLA@BERLINALE 18 ARD-Koproduktionen und beimEUROPEAN FILMMARKET, der sich an Verkäufer aus aller Welt wendet, istdie ARD mit elf koproduzierten Filmen vertreten.Für alle, die sich über Filme und Stars der 67. BERLINALEinformieren wollen, aber nicht vor Ort sein können, hält die ARD einumfangreiches Angebot im Fernsehen, Radio und im Netz bereit. ImErsten präsentiert Max Moor am Mittwoch, 15. Februar, um 0:00 Uhreine Spezialausgabe des Kulturmagazins "ttt" über die 67. BERLINALE.Außerdem informieren "Tagesschau", "Tagesthemen" und "Nachtmagazin"sowie "ARD-Morgenmagazin", "ARD-Mittagsmagazin", "ARD-Buffet" und dasMagazin "Brisant" im Ersten über die prominenten Gäste, besten Filmeund den Wettbewerb um die Bären. Das RBB Fernsehen ist erneutoffizieller Partner der BERLINALE.Eine Pressebroschüre mit allen ARD-Koproduktionen, die auf derdiesjährigen BERLINALE gezeigt werden, finden akkreditierteJournalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de)zum Download.Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell