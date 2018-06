ARD-alpha überträgt Start von Alexander Gerst zur Raumstation ISS / Programmschwerpunkt und Online-Special (FOTO)

München (ots) -Die Zuschauer von ARD-alpha können live dabei sein, wenn derdeutsche Astronaut Alexander Gerst vom Weltraumbahnhof Baikonur zuseiner zweiten ISS-Mission "Horizons" ins All startet. DerBildungskanal überträgt den Start am Mittwoch, 6. Juni 2018, ab 12.30Uhr mit einem umfangreichen Liveprogramm aus dem DeutschenRaumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen. Am Abend fasstModerator Andreas Bönte im BR Fernsehen und in ARD-alpha mit demehemaligen Testpiloten und Forschungskosmonauten Klaus-Dietrich Fladeden Tag zusammen. Flankierend gibt es einen Programmschwerpunkt"Raumfahrt" in ARD-alpha, außerdem Sendungen im BR Fernsehen, imHörfunk und ein Online-Special.Der Programmschwerpunkt "Raumfahrt" auf ARD-alpha lädt bisFreitag, 8. Juni täglich mehrere Stunden lang zu spannenden Reisendurch Raum und Zeit ein. Auch im BR Fernsehen und in denHörfunkprogrammen bereiten zahlreiche Sendungen mit spannendenInterviews und packenden Hintergründen zur Raumfahrt auf dasbesondere Ereignis vor.Live-Stream und alle Informationen im "Online-Special":www.br.de/alexander-gerstEin umfangreiches Online-Dossier unter br.de/alexander-gerstbietet neben einem Live-Stream des Starts umfassende Informationensowie Hintergrundwissen. Außerdem gibt es dort die vollständigeSendungsübersicht. Auf der Facebook-Seite des NachrichtenangebotsBR24 ist der Start ebenfalls live zu sehen (facebook.com/BR24).Das Programm am Tag des Starts, Mittwoch, 6. Juni 2018, imÜberblick:ARD-alpha, 12.00 Uhr:My home is my ISSVon Thomas Hausner, Deutschland, 2018BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 MonateBei seinem ersten Aufenthalt im All im November 2014 gab AlexanderGerst eine Führung durch die internationale Raumstation ISS, die indieser Dokumentation gezeigt wird.ARD-alpha, 12.30 Uhr:"Live: Alexander Gerst startet ins All"Live-Übertragung des StartsMit spektakulären Ausblicken in die Weiten des Universums undungewöhnlichen Außensichten auf die Erde hat der Bayerische Rundfunkin seinem Kultprogramm "Space Night" in fast 25 Jahren neue Horizonteerschlossen und sich den Ruf eines All-erfahrenen Senders erworben.An diese Tradition knüpft das vielseitige Sonderprogramm zum Startvon Alexander Gerst zur ISS an. ARD-alpha begleitet die spannendenMomente vor, während und unmittelbar nach dem Raketenstart ab 12.30Uhr in der Sendung "Live: Alexander Gerst startet ins All" undgewährt faszinierende Einblicke hinter die Kulissen: Wie läuft derCountdown ab? Welche Aufgaben erwarten Alexander Gerst an Bord derInternationalen Raumstation? Wie sieht der Alltag in derSchwerelosigkeit aus? Sind Astronauten abergläubisch? Über Fragen wiediese spricht Moderator Andreas Bönte mit zwei Experten: dem Physikerund ehemaligen Astronauten Dr. Ulf Merbold sowie Prof. Dr. FelixHuber, Direktor Raumflugbetrieb und Astronautentraining am DeutschenZentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen.ARD-alpha, 16.00 Uhr:alpha-retro: Astronomie und RaumfahrtEin Besuch im Deutschen Museum mit Ernst von Khuon"Meisterwerke aus Naturwissenschaft und Technik" (Dokumentation, BRD1967)ARD-alpha, 19.15 Uhr:alpha-wissen kompakt: Programmschwerpunkt "Raumfahrt"SMS - Schwanke meets ScienceFit für die ISS - Astronautenausbildung in Köln (5 Folgen)Moderation: Karsten SchwankeBR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 JahreIn der Reihe "SMS - Schwanke meets Science" macht Meteorologe undModerator Karsten Schwanke Spitzenforschung in Deutschland erlebbar.Seine Reise führt ihn in das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrtin Köln. Im Vorfeld von "Horizons", der zweiten Langzeitmission desdeutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst zur InternationalenRaumstation ISS, zeigt er, wie Astronauten ausgebildet und längereForschungsaufenthalte in der Schwerelosigkeit vorbereitet werden.BR Fernsehen, 22.00 Uhr und ARD-alpha, 22.45 Uhr:Alexander Gerst startet ins AllBR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 MonateDie Sondersendung im BR Fernsehen und in ARD-alpha lässt dieEreignisse rund um den Start von Alexander Gerst noch einmal Revuepassieren. Zu Gast bei Andreas Bönte ist der ehemalige Testpilot undForschungskosmonaut Klaus-Dietrich Flade.Weitere Informationen, Hintergründe und die vollständigeSendungsübersicht im Internet: www.br.de/alexander-gerstPressekontakt:Fotos über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:Detlef Klusak, BR-Pressestelle, Tel.: 089/5900-10553 und -10560;E-Mail: detlef.klusak@br.de und presse@br.deOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell