München (ots) - Lange galt sie als politisches Erfolgsmodell derModerne, als historische Errungenschaft ohne Alternative. Und vielenscheint sie geradezu selbstverständlich - zumindest in der westlichenWelt. Doch die Demokratie scheint weltweit in der Krise. DieGefahren, die die freiheitlichen Werte untergraben und aushöhlen,sind vielfältig. Wie steht es um unsere Demokratie? WelchenBedrohungen ist sie ausgesetzt? Wie kann man sie schützen? Und wiesähe ein Leben ohne Demokratie aus? Unter dem Titel "Demokratie - wassonst?" fragt eine groß angelegte alpha-Themenwoche kurz vor derEuropawahl und dem 70. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzesnach der Bedeutung demokratischer Werte für den Einzelnen und dieGesellschaft - von Sonntag, 12., bis Freitag, 17. Mai 2019, inARD-alpha.Was ist für mich das Wichtigste an der Demokratie? Was würde miram meisten fehlen ohne sie? Das Demokratieverständnis der Bürgerinnenund Bürger in Deutschland hat viele Facetten. Es hängt auch davon ab,welche Erfahrungen jeder Einzelne im Laufe seines Lebens macht. Inder sechsteiligen Interview-Reihe "Meine Demokratie", die imMittelpunkt der Themenwoche steht, kommen von Montag, 13. Mai bisFreitag, 17. Mai um 22.15 Uhr und am Dienstag, 14. Mai auch um 21.00Uhr Menschen zu Wort, die aus unterschiedlichsten Perspektiven einenBlick auf die Demokratie heute werfen: die ehemaligeDDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier, der Politiker Hans-Jochen Vogel,der sich sein Leben lang für ein demokratisches Deutschlandeingesetzt hat, die aus Somalia stammende Aktivistin Fadumo Korn, derösterreichische Kabarettist Alfred Dorfer, die syrische DramaturginRania Mleihi, die an den Münchner Kammerspielen das "Open BorderEnsemble", ein Theaterprojekt mit geflüchteten Künstlerinnen undKünstlern geleitet hat, und die jüdische Holocaust-Überlebende undPsychotherapeutin Rahel Mann.Zahlreiche Sendungen aus den unterschiedlichsten Genres setzensich mit den Voraussetzungen, dem Funktionieren, aber auch derBedrohung von Demokratie auseinander und stellen demokratische Wertevor. Sie fragen nach der Situation der Demokratie in verschiedenenStaaten Europas und der Welt und zeigen Beispiele für das Leben mitund ohne diese Staatsform: etwa das Studiogespräch "Demokratie unterDruck" mit Andreas Bönte und dem Politikwissenschaftler Prof. Dr.Herfried Münkler sowie die Dokumentation "Spiel mit dem Feuer" amMontag ab 20.15 Uhr, das Gespräch "Von der friedlichen Revolution"mit dem Pfarrer und Bürgerrechtler Rainer Eppelmann in der Reihe"nacht:sicht" am Montag um 21.45 Uhr, die Filme "Weimar 1919 - Wiegeund Bahre der Demokratie", "Kunst gegen Staatsmacht - Der russischeKünstler Pawlenski", "Inside Nordkorea" und "Mission Wahrheit - DieNew York Times und Donald Trump" von Dienstag bis Freitag um 20.15Uhr, die Informationsformate "alpha-demokratie" und "alpha-demokratieweltweit" von Montag bis Freitag um 19.30 Uhr oder die Reportagereihe"RESPEKT - Demokratische Grundwerte für alle!" am Sonntag um 19.30Uhr sowie von Montag bis Freitag um 22.45 Uhr.Eingeführt und begleitet wird die alpha-Themenwoche "Demokratie -was sonst?" von kurzen persönlichen Zeugnissen von Menschen ausverschiedenen Bereichen der Gesellschaft sowie dem Song "Demokratie",den die Musikerin und Sängerin Veronika Bittenbinder eigens fürdiesen Anlass geschrieben hat. "Demokratie ist Freiheit. Demokratieist miteinander leben und leben lassen. Und vor allen Dingen istDemokratie die Selbstbestimmung der eigenen Zukunft", sagt diepolitisch und gesellschaftlich engagierte 26-Jährige. "Ich wünschemir und hoffe, dass wir es nie erleben müssen, in einem nichtdemokratischen Staat zu leben, weil der gegenseitige Austausch unddie Demokratie unser höchstes Gut sind."Programmschwerpunkt "Europa" in ARD-alphaDie alpha-Themenwoche "Demokratie - was sonst?" ist Teil eines demThema "Europa" gewidmeten Programmschwerpunkts, mit dem ARD-alpha aufdie Europawahl am 26. Mai hinführt. Zu diesem Schwerpunkt gehören u.a. auch die Dokumentation "24h Europa" am 4. Mai ab 6.00 Uhr, dieARD-alpha als einziger der daran beteiligten Sender 24 Stunden involler Länge und ohne Unterbrechungen ausstrahlt, die Themenabende"alpha-thema: Junges Europa" am 2. Mai ab 21.00 Uhr, "alpha-thema:1919 - Europas gescheiterte Neuordnung" am 6. Mai ab 20.15 Uhr und"alpha-thema: Europa" am 20. Mai ab 20.15 Uhr sowie das zweiteiligeDoku-Spiel "Gewaltfrieden" am 3. und 10. Mai um 20.15 Uhr.Themenwoche "Demokratie - was sonst?" - Sendungsauswahl:Sonntag, 12. Mai 2019, 19.30 Uhr:RESPEKT - Demokratische Grundwerte für alle!Versammlungsfreiheit - Was bringt Demonstrieren? (Reportage, 2019)BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 JahreMontag, 13., bis Donnerstag, 16. Mai 2019, 19.30 Uhr:alpha-demokratie (2019)BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 JahreMontag, 13. Mai 2019, 20.15 und 21.15 Uhr:Demokratie unter DruckWer sie bedroht und wie man sie schützt (Zweiteiliges Gespräch, 2019)Moderation: Andreas BönteBR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 JahreMontag, 13. Mai 2019, 20.30 Uhr:Spiel mit dem Feuer (Dokumentation, 2019)BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 MonateMontag, 13. Mai 2019, 21.45 Uhr:"nacht:sicht": Von der friedlichen RevolutionGast: Rainer Eppelmann, evangelischer Pfarrer, Bürgerrechtler undPolitikerModeration: Andreas BönteBR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 MonateMontag, 13. Mai 2019, 22.15 Uhr:Meine Demokratie: Freya KlierInterview-Reihe (1/6), 2019BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbarDienstag, 14. Mai 2019, 20.15 Uhr:Weimar 1919 - Wiege und Bahre der DemokratieDokumentation, MDR 2019Dienstag, 14. Mai 2019, 21.00 Uhr:Meine Demokratie: Hans-Jochen VogelInterview-Reihe (2/6), 2019BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbarDienstag, 14. Mai 2019, 22.15 Uhr:Meine Demokratie: Fadumo Korn Interview-Reihe (3/6), 2019BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbarMittwoch, 15. Mai 2019, 20.15 Uhr:Kunst gegen StaatsmachtDer russische Künstler Pawlenski (Dokumentation, SWR 2018)BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 14. Mai 2019Mittwoch, 15. Mai 2019, 22.15 Uhr:Meine Demokratie: Alfred DorferInterview-Reihe (4/6), 2019BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbarDonnerstag, 16. Mai 2019, 20.15 Uhr:Inside Nordkorea Dokumentarfilm, MDR 2015Donnerstag, 16. Mai 2019, 22.15 Uhr:
Meine Demokratie: Rania Mleihi
Interview-Reihe (5/6), 2019
BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar

Freitag, 17. Mai 2019, 19.30 Uhr:
alpha-demokratie weltweit (2019)
BR Mediathek: 5 Jahre

Freitag, 17. Mai 2019, 20.15 Uhr:
Mission Wahrheit - Die New York Times und Donald Trump (1/2)
Dokumentarfilm, WDR 2017 (Teil 2 am 24. Mai 2019 um 20.15 Uhr)
BR Mediathek: 7 Tage

Freitag, 17. Mai 2019, 22.15 Uhr:
Meine Demokratie: Rahel Mann Interview-Reihe (6/6), 2019
BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar

Weitere Infos zur Themenwoche "Demokratie - was sonst?", zum Song
"Demokratie" von Veronika Bittenbinder sowie persönliche
Video-Statements "Was ist Demokratie für mich?" unter
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/demokratie-was-sonst-100.html