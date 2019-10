ARD/ZDF-Onlinestudie 2019 / Weiter zunehmende Mediennutzung im Internet

Frankfurt/Mainz (ots) - Über viele Jahre hinweg hat dieInternetnutzung in Deutschland stetig zugenommen. Mittlerweile ist invielen Bereichen eine Kontinuität festzustellen. Weiter gestiegen istdagegen die mediale Internetnutzung. Zu diesen zentralen Ergebnissenkommt die ARD/ZDF-Onlinestudie, die im Auftrag derARD/ZDF-Forschungskommission durchgeführt wird und seit 1997 jährlichBasisdaten zur Internetnutzung in Deutschland bereitstellt.2019 nutzen - wie auch im vergangenen Jahr - rund 90 Prozent derBevölkerung das Internet zumindest gelegentlich. Hingegen steigt imVergleich zum Vorjahr die Tagesreichweite des Internets: Demnachgaben - bezogen auf die Gesamtbevölkerung - 71 Prozent der Befragtenan, an einem normalen Tag online gewesen zu sein, 2018 waren es 67Prozent. Bei den 14- bis 29-Jährigen beträgt diese sogenannteTagesreichweite 98 Prozent.Die Unterwegsnutzung des Internets ist in weiten Teilen derBevölkerung auch 2019 auf konstant hohem Niveau - mit Tendenz nachoben. Bei den unter 50-Jährigen nutzen etwas über 90 Prozent dasInternet zumindest gelegentlich unterwegs, bei über 70-Jährigen istes nur knapp jeder Dritte.Mit Blick auf die Nutzung des Internets zum Anschauen von Videos,Hören von Audios oder Lesen von Texten lässt sich festhalten, dass aneinem normalen Tag 41 Prozent das Internet für diese medialenTätigkeiten nutzen. Bewegtbild liegt dabei mit 25 Prozent etwas vorText (22 Prozent) und Audio (19 Prozent).Insgesamt 87 Minuten verbringt die Bevölkerung im Durchschnitt proTag mit medialen Inhalten im Internet. Das sind fünf Minuten mehr als2018. Insbesondere die Streamingdienste im Bereich Video (Netflix,Amazon Prime Video, usw.) und im Bereich Musik (Spotify, YouTube,usw.) sind Treiber dieser Entwicklung. Aber auch Mediatheken undVideos auf Social-Media-Plattformen sowie Nachrichtenportalen sindwie Radio- und Textnutzung relevante Bestandteile der Mediennutzungonline.Mediatheken werden von mehr als einem Drittel mindestens einmalpro Monat genutzt. Mit Abstand am beliebtesten sind die Angebote vonARD und ZDF mit 25, bzw. 26 Prozent, dabei weisen die 30- bis49-Jährigen die stärkste Nutzung auf. Video-on-Demand-Angebotehingegen werden am stärksten von 14- bis 29-Jährigen genutzt. Auchbei der Audionutzung im Internet zeigt sich, das Jüngere stärker aufStreamingangebote setzen, Ältere eher auf das Livehören von Radioüber das Internet. Podcasts werden konstant von jedem Fünftenmindestens monatlich genutzt."Die Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie zeigen, dass wir mitunserer Strategie der Fokussierung und Stärkung der digitalenAngebote der ARD richtig liegen. Die Konzentration des digitalenPortfolios entspricht dem, was die Menschen erwarten und nutzen. DerTrend zu noch stärkerer On-Demand-Nutzung bei Nachrichten wie auch imAudio- und Videobereich zeigen die großen Chancen für unsere starkenMarken wie die Tagesschau sowie für die neue ARD Mediathek und dieARD Audiothek und deren Weiterentwicklung", so die Einschätzung vonBenjamin Fischer, Leiter von ARD Online und des ARD Digitalboards, zuden Ergebnissen der Studie.Martin Berthoud, Leiter der Hauptabteilung ZDF-Programmplanungergänzt: "Die weiter zunehmende Bedeutung non-linearer Videonutzungerfordert, die ZDFmediathek noch stärker als bislang alseigenständigen Ausspielkanal in die Planungsstrategie derZDF-Senderfamilie einzubauen. Nachrichten, Dokumentationen, Comedys,Serien, Filme, Kinder- und Kulturprogramme umfangreich, schnell undin eigenen Publikationsrhythmen zu präsentieren, non-lineare mitlinearer Planung zu verzahnen und dadurch die Zugänglichkeit derZDF-Programm-Marken für die Zuschauer zu erhöhen, steht imMittelpunkt integrierter linearer/non-linearer Planung."Wie auch 2018 hat das Fernsehgerät in der Bevölkerung die höchsteVerbreitung, 95 Prozent nutzen es zumindest gelegentlich. DasSmartphone liegt mit 83 Prozent auf Platz zwei. Bei jungen Menschenzwischen 14 und 29 Jahren ist die Reihenfolge umgekehrt: 100 Prozentnutzen ein Smartphone, 87 Prozent ein Fernsehgerät.Im Bereich Social Media sind nach wie vor WhatsApp, Facebook undInstagram am relevantesten. Drei Viertel der Bevölkerung (76 Prozent)kommunizieren täglich über WhatsApp, 21 Prozent nutzen Facebook und13 Prozent Instagram. Dabei weist Instagram unter allenSocial-Media-Angeboten die höchste Nutzungssteigerung auf und wirdvor allem von unter 30-Jährigen genutzt. Snapchat, Twitch, Xing,LinkedIn und Twitter folgen mit großem Abstand. TikTok erreichttäglich 5 Prozent der 14- bis 29-Jährigen.Weiteres Ergebnis der Studie: Jeder dritte Deutsche hat schon maleinen Sprachassistenten verwendet. 29 Prozent der Bevölkerung nutztsie über das Smartphone, 10 Prozent über einen smarten Lautsprecher.Siri auf dem iPhone und Alexa auf dem Amazon Echo sind am weitestenverbreitet.Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2019 wurde im Rahmen der "StudienreiheMedien und ihr Publikum (MiP)" und im Auftrag derARD/ZDF-Forschungskommission durchgeführt. Die Ergebnisse beruhen aufdem fusionierten Datensatz mit den Kerndaten der MassenkommunikationTrends 2019. Im Jahr 2019 wurden in einer repräsentativenDual-Frame-Stichprobe insgesamt 2000 deutschsprachige Personen ab 14Jahren befragt. Die Feldarbeit wurde erstmals vom Institut Kantardurchgeführt und dauerte von Ende Januar bis Mitte April 2019. Eineausführliche Analyse der Daten ist in der neuesten Ausgabe derFachzeitschrift "Media Perspektiven" (Heft 9/2019) dokumentiert.Außerdem werden mit dieser Pressemeldung eine Infografik und ein16-seitiges PDF mit den wichtigsten Ergebnissen veröffentlicht, diewie die Fachartikel auf der Website www.ard-zdf-onlinestudie.debereitgestellt werden.