ARD/ZDF-Onlinestudie 2018: Erstmals sind über 90 Prozent der Deutschen online / Deutlicher Zuwachs bei der Nutzung von Medien und Kommunikation via Internet (FOTO)

Mainz (ots) -Im Vergleich zum vorherigen Jahr sind noch einmal knapp eineMillion Internetnutzer hinzugekommen. Auch die Nutzungszeit nimmtweiter zu. Der größte Zuwachs entfällt dabei auf das Sehen, Hören undLesen von Inhalten sowie auf die Kommunikation im Netz. Zu diesenzentralen Ergebnissen kommt die ARD/ZDF-Onlinestudie 2018, die imzweiten Jahr im Rahmen der Studienreihe "Medien und ihr Publikum(MiP)" im Auftrag der ARD/ZDF-Medienkommission durchgeführt wurde.In diesem Jahr sind demnach 63,3 Millionen Menschen in derdeutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren online, dies entsprichteinem Anteil von 90,3 Prozent. Die Steigerung liegt bei 0,9 Millionenbzw. 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders deutlich ist dieZahl der Menschen gestiegen, die das Internet täglich nutzen, dasPlus liegt hier bei 3,8 Millionen. Seit 2015 hat sich dieserPersonenkreis um knapp 10 Millionen Menschen, von 44,5 auf 54,0Millionen, erhöht und liegt aktuell bei 77 Prozent. Zum Medienkonsumwird das Internet von 39 Prozent täglich genutzt. Der Rest verteiltsich auf die Individual-Kommunikation wie zum Beispiel dem Schreibenvon Nachrichten mit Messenger-Diensten sowie das Surfen, Shoppen,Suchen und Spielen.Auch die tägliche Nutzungszeit im Internet steigt weiter. Sieliegt jetzt bei 196 Minuten (3:16 Stunden), das sind im Vergleich zumVorjahr 47 Minuten mehr. Bei den unter 30-Jährigen beträgt sie knappsechs Stunden, während die ab 70-Jährigen nicht einmal eine Stundepro Tag online sind. Differenziert nach den Feldern Sehen, Hören undLesen von Inhalten, werden 82 Minuten (1:22 Std.) für Mediennutzungaufgewendet. Rund anderthalb Stunden (87 Minuten) werden mitIndividualkommunikation verbracht, die in vielen Fällen aufChatdiensten wie WhatsApp basiert.Wird die gesamte Nutzungsdauer (brutto) für Bewegtbild inklusivelinearem Fernsehen zugrunde gelegt, verbringt eine Person ab 14Jahren täglich 202 Minuten (3:22 Std.) mit dem Ansehen vonFernsehsendungen oder Videos. Der Anteil der "live"-Nutzung - alsodem Schauen der Sendung zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, unabhängigvom Empfangsweg - beträgt dabei 163 Minuten, während der"On-Demand-Anteil" bei 39 Minuten liegt. Dies entspricht einemVerhältnis von 81 zu 19 Prozent. In der Altersgruppe der 14- bis29-Jährigen liegt das Verhältnis von "live"- zu "On-Demand"-Nutzungbei 46 zu 54 Prozent, bei den 30- bis 49-Jährigen bei 75 zu 25Prozent.Der ZDF-Intendant und Vorsitzende der ARD/ZDF-Medienkommission Dr.Thomas Bellut: "Die aktuellen Ergebnisse dokumentieren die hoheRelevanz, unsere Inhalte auf Abruf verfügbar zu machen. Wir stehendie nächsten Jahre vor der Herausforderung, unsere vielfältigenInformations- und Unterhaltungsangebote dem jüngeren Publikum bekanntund auffindbar zu machen - dabei werden wir unser Nachrichtenangebotpassgenau für das Netz konfektionieren."Der Intendant des Hessischen Rundfunks und stellvertretendeVorsitzende der ARD/ZDF-Medienkommission Manfred Krupp ordnet dieErgebnisse ein: "Wir sehen dank der ARD/ZDF-Onlinestudie, dass dieMediennutzung zunehmend zeit- und ortssouverän über das Interneterfolgt, jetzt auch in den mittleren Altersgruppen. Neben derweiterhin eminenten strategischen Bedeutung der linearen Nutzungunserer Fernseh- und Radioprogramme, hat daher die Weiterentwicklungder ARD-Mediathek für uns höchste Priorität."Neben der Nutzungszeit, die naturgemäß begrenzt und deshalb einguter Indikator für die Verteilung von Aufmerksamkeiten ist, hat auchdie Nutzungsfrequenz von Audio- und Videoinhalten weiter zugenommen.Die zumindest wöchentliche Nutzung von Video online-Angeboten liegtbei 60 Prozent, im Vorjahr lag sie noch bei 52 Prozent. Der Zuwachsbasiert auf Nutzungssteigerungen bei Videoportalen (39 Prozent nutzensie mindestens einmal wöchentlich, plus 8 Prozentpunkte), beiVideo-Streamingdiensten (31 Prozent, plus 8 Prozentpunkte) sowie beiSendungen in den Onlineangeboten der Fernsehsender (24 Prozent, plus6 Prozentpunkte). Auch die wöchentliche Audionutzung hat weiterzugenommen: Mit 49 Prozent (plus 3 Prozentpunkte) hört rund dieHälfte der deutschsprachigen Bevölkerung einmal in der Woche oderhäufiger Audioformate im Internet. Dabei werdenMusik-Streamingdienste wie Spotify, Apple Music oder Amazon Music mitdynamischem Wachstum von 27 Prozent wöchentlich oder öfter genutzt.Konstant 14 Prozent hören Radioprogramme live über das im Internet,bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 20 Prozent. Die On-demand-Nutzungvon Radiosendungen und Audio-Podcasts liegt in etwa auf dem Niveaudes Vorjahres: 4 bzw. 3 Prozent der Menschen nutzen diese Angebotemindestens einmal pro Woche.Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2018 wurde im Rahmen der "StudienreiheMedien und ihr Publikum (MiP)" realisiert. Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2018 wurde im Rahmen der "StudienreiheMedien und ihr Publikum (MiP)" realisiert. Die Ergebnisse beruhen aufdem fusionierten Datensatz der Gesamtkonzeption, wobei derKerndatenbestand im Jahr 2018 auf einer repräsentativenDual-Frame-Stichprobe von insgesamt 2.009 deutschsprechenden Personenab 14 Jahren in Deutschland basiert. Die Feldarbeit wurde vomInstitut GfK MCR durchgeführt und dauerte von Ende Januar bis MitteApril 2018. Eine ausführliche Analyse der Daten ist in der neuestenAusgabe der Fachzeitschrift "Media Perspektiven" (Heft 9/2018)dokumentiert und unter www.ard-zdf-onlinestudie.de abrufbar.
http://www.ard-zdf-onlinestudie.de
http://twitter.com/ZDFpresse