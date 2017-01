ARD/ZDF-Morgenmagazin auf Erfolgskurs

Köln (ots) -2016 war ein erfolgreiches Jahr für das Morgenmagazin von ARD undZDF: Mit einem Marktanteil von 20,1 Prozent (2015: 19,4 Prozent)steht das "MoMa" weiterhin an der Spitze der deutschenFrühinformationsprogramme. Die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer,die täglich das Morgenmagazin einschalteten, stieg bundesweit von3,68 Millionen auf 3,92 Millionen Zuschauer. Auch beim jüngerenPublikum ist das "MoMa" erfolgreich: In der Altersgruppe der 30- bis49-Jährigen schalteten 2016 täglich 1,01 Millionen das Morgenmagazinein (2015: 0,99 Millionen).ZDF-Redaktionsleiter Andreas Wunn: "In politisch turbulenten Zeitenvertrauen immer mehr Zuschauer am frühen Morgen auf ARD und ZDF. Auchim Wahljahr wollen wir im Morgenmagazin weiter mit ausgeschlafenemQualitätsjournalismus punkten."Martin Hövel, Redaktionsleiter des ARD-Morgenmagazins vomfederführenden WDR: "Unser gemeinsames MoMa ist starker Marktführeram Morgen. Diese Position haben wir 2016 sogar noch ausgebaut - mitbeachtlichem Erfolg beim jungen Publikum. Das motiviert uns sehr fürunsere Arbeit im 25. Jubiläumsjahr des Morgenmagazins."Das ARD/ZDF-Morgenmagazin feiert am 13. Juli 2017 seinen 25.Geburtstag. Die Idee zur gemeinsamen Sendung entstand während desGolfkrieges im Jahr 1991. ARD und ZDF wollten die Zuschauer bereitsam Morgen über aktuelle Entwicklungen informieren. Das "MoMa" ging am13. Juli 1992 erstmals auf Sendung.Das ARD-Morgenmagazin wird moderiert von Susan Link, Anna Planken,Sven Lorig und Till Nassif. Peter Großmann ist für den Sportzuständig, Donald Bäcker für das Wetter.Zum ZDF-Moderatorenteam gehören Dunja Hayali und Mitri Sirin, diemorgens zwischen 7.00 und 9.00 Uhr durch die Sendung führen, sowieJana Pareigis und Wolf-Christian Ulrich, die in der Frühschicht von5.30 bis 7.00 Uhr im Einsatz sind. Annika Zimmermann und ThomasSkulski präsentieren den Sport im "ZDF-Morgenmagazin", Benjamin Stöwedas Wetter.Das Erste und das ZDF senden das Morgenmagazin montags bis freitagsim wöchentlichen Wechsel von 5.30 bis 9 Uhr.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deWeitere Informationen unter www.ard-morgenmagazin.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell