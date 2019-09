ARD/ZDF-Massenkommunikation Trends 2019: Sieben Stunden Mediennutzung täglich - Mediatheken und Streamingdienste werden immer wichtiger (FOTO)

Frankfurt/Mainz (ots) -Im Durchschnitt verbringen die Deutschen täglich sieben Stundenmit medialen Video-, Audio- und Textinhalten. Bei denUnter-30-Jährigen ist es eine gute Stunde weniger. In dieserAltersgruppe wird der Trend zur non-linearen Nutzung deutlich. In derGesamtbevölkerung dominiert bei der Bewegtbildnutzung das lineareFernsehen mit einem Anteil von 76 Prozent, während das Radio mit 79Prozent den Löwenanteil der Audionutzung ausmacht.Zu diesen zentralen Ergebnissen kommt die StudieARD/ZDF-Massenkommunikation Trends 2019, die im dritten Jahr in Folgeim Rahmen der Studienreihe "Medien und ihr Publikum" (MiP) im Auftragder ARD/ZDF-Forschungskommission durchgeführt wurde.Betrachtet man die für Medien aufgewendete Zeit, verbringt dieBevölkerung täglich sieben Stunden mit Medieninhalten (420 Min.). Nurrund eine Stunde entfällt auf das Lesen von Texten, wobei sich auchdie Textnutzung zunehmend ins Netz verlagert. Die meiste Zeitentfällt auf das Ansehen von Videos (3:22 Std., 202 Min.) und dieAudionutzung (3:06 Std., 186 Min.). In der Gesamtbevölkerungdominieren nach Nutzungsdauer die lineare Fernsehnutzung mit 76Prozent sowie die lineare Radionutzung mit 79 Prozent.Bei den 14- bis 29-Jährigen ist eine deutlich andere Nutzung zubeobachten. Ihre für Medien aufgewendete Zeit ist mit 5:57 Stunden(357 Min.) geringer als die der Gesamtbevölkerung. Von der Zeit zurVideonutzung werden 33 Prozent mit Fernsehen, live zumAusstrahlungszeitpunkt, verbracht - 67 Prozent entfallen auf diezeitversetzte Nutzung von Fernseh- und Videoinhalten. Bei Audioverhält es sich ähnlich, allerdings abgeschwächt. Hier liegt dasVerhältnis bei 42 Prozent linearer Radionutzung gegenüber 58 Prozentzeitsouveräner Nutzung in Form von Musik-Streaming (41 Prozent),Musik über CDs (14 Prozent) und Podcasts (3 Prozent). Diesdokumentiert den Trend zur zeitsouveränen Nutzung, wobei der Erfolgnach wie vor vom Inhalt abhängt.Betrachtet man, wie groß die Anteile in der Bevölkerung sind, dieverschiedene Medien nutzen, ergibt sich folgendes Bild: An einem Tagwerden durchschnittlich 87 Prozent der Bevölkerung von Videoangebotenerreicht. Dabei erzielt das lineare Fernsehen mit 67 Prozent trotzleichter Verluste nach wie vor die höchsten Tagesreichweiten. Ähnlichsieht es bei Audio aus: An einem Tag haben durchschnittlich 81Prozent der Bevölkerung ein Audioangebot gehört, wobei mit 71 Prozentdie meisten Menschen mit klassischem Radio erreicht werden.Analog zur Nutzungsdauer zeigt sich auch nach Reichweiten beiUnter-30-Jährigen der Trend zur zeitsouveränen Nutzung von Video undAudio: Streamingdienste, Videoplattformen und Mediatheken haben dabeidie klassischen Verbreitungswege eingeholt. Konkurrenz erwächst denFernsehsendern dabei zunehmend durch Streamingdienste wie Netflix undAmazon, die ähnliche Nutzungsmuster wie das Fernsehen aufweisen. Beiden Radiosendern sind es vor allem Streamingdienste wie Spotify, dieim Musikbereich konkurrieren.Der ZDF-Intendant und Vorsitzende der ARD/ZDF-Medienkommission Dr.Thomas Bellut: "Die aktuellen Ergebnisse bestätigen einmal mehr, dasswir den Nutzerinnen und Nutzern auch im digitalen Raum einenindividuellen Zugang und auf sie zugeschnittene Inhalte anbietenmüssen. Wir sind dabei auf dem richtigen Weg, aber der Wettbewerb mitden Streamingdiensten nimmt weiter zu. Wir arbeiten deshalb etwa auchdaran, den Zugang zu unserer Mediathek auf den Fernsehgeräten zuerleichtern."Bei den jüngeren Hörern unter 30 Jahren liegen das täglicheRadiohören und das Hören non-linearer Musik auf gleichem Tagesniveau(Radio: 52 Prozent, Musik: 53 Prozent). Dabei werden bei jungenHörern Streamingdienste wie Spotify mit 30 Prozent Tagesreichweiteimmer populärer. Musik über CDs und andere Tonträger (20 Prozent)wurde inzwischen von diesen Angeboten überholt. Mit 6 Prozent istauch die Tagesreichweite von Podcasts und zeitversetztem Radio beiden Jüngeren doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung.Der Intendant des Hessischen Rundfunks und stellvertretendeVorsitzende der ARD/ZDF-Medienkommission Manfred Krupp: "DieUntersuchung zeigt, dass unser eingeschlagener Weg in der ARD richtigist. Die klassische Verbreitung unserer Inhalte über Radio undFernsehen bleibt wichtig. Gleichzeitig müssen wir uns stärker daraufausrichten, dass unsere Angebote digital genutzt werden, etwa indemwir gezielter für die ARD-Mediathek und -Audiothek produzieren. Dennjüngere Menschen nutzen Medien anders und setzen auf Streamingdiensteund Mediatheken. Das lässt sich zunehmend auch bei Älterenbeobachten."Die Ergebnisse des zweiten Teils der Studie, in dem es um denSystemvergleich und die Leistungsprofile der öffentlich-rechtlichenund privaten Anbieter geht, bestätigen die wichtige Rolle desöffentlich-rechtlichen Rundfunks für den Zusammenhalt derGesellschaft und für die politische Meinungsbildung. Im Gegensatz zuden Privatsendern werden ARD und ZDF sowie die öffentlich-rechtlichenRadioprogramme für Glaubwürdigkeit, hohe journalistische Qualität,regionale Berichterstattung und Zuverlässigkeit geschätzt. AuchHintergrundinformationen und Wissensvermittlung werden denöffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioprogrammen ungleich häufigerzugeschrieben als den Privaten. Vor allem Unter-30-Jährige beurteilendie öffentlich-rechtlichen Programmleistungen besonders positiv.Private Fernseh- und Radioprogramme werden vor allem mitunterhaltenden Eigenschaften wie Spaß und gute Laune in Verbindunggebracht.Die Studie ARD/ZDF-Massenkommunikation Trends 2019 wurde im Rahmender "Studienreihe Medien und ihr Publikum" (MiP) realisiert. DieDaten basieren auf einer repräsentativen Dual-Frame-Stichprobe voninsgesamt 2000 deutschsprechenden Personen ab 14 Jahren inDeutschland. Die Studie wurde vom Institut Kantar durchgeführt unddauerte von Ende Januar bis Mitte April 2019. 