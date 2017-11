ARD/ZDF-Kinderkanal mit neuer Leiterin: Intendantinnen und Intendanten bestätigen Berufung von Astrid Plenk

Leipzig (ots) - Der ARD/ZDF-Kinderkanal (KiKA) mit Sitz in Erfurtwird künftig von Astrid Plenk geführt. Die Intendantinnen undIntendanten der ARD haben auf ihrer Sitzung am 27./28. November 2017in Leipzig einen entsprechenden Personalvorschlag desKiKA-Federführers MDR bestätigt. Dem hat auch das ZDF zugestimmt. DiePersonalie steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gremiendes zuständigen MDR.Astrid Plenk tritt damit zum 1. Januar 2018 die Nachfolge vonProgrammgeschäftsführer Michael Stumpf an, der im ZDF die Leitung derHauptredaktion Kinder und Jugend übernehmen wird."Mit Astrid Plenk haben wir eine hochqualifizierte Frau aus demeigenen Haus für diese wichtige Position gewonnen", freut sichMDR-Intendantin Karola Wille. "Astrid Plenk hat nicht nur überQualitätsaspekte im Kinderfernsehen promoviert - sie hat diesenAnspruch in der MDR-Redaktion "Kinder und Familie" auch eingelöst,wo unter ihrer Leitung seit 2010 zahlreiche preisgekrönteProduktionen entstanden. Zugleich bedanken wir uns bei MichaelStumpf, der den KiKA als Programmgeschäftsführer seit 2013 auf demWeg, unser hochwertiges Programm für diese sensible Zielgruppe in dienonlineare, digitale Welt zu übertragen, ein großes Stück vorangebracht hat."ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Mit der Berufung von AstridPlenk wird die Erfolgsgeschichte des KiKA konsequent fortgeschrieben.Als langjährige Expertin wird sie wichtige Impulse setzen, um jungeZuschauer weiterhin mit attraktiven Qualitätsprogrammen zu erreichen.Gleichzeitig freuen wir uns, Michael Stumpf in seiner neuen Funktionzurück im ZDF begrüßen zu dürfen."Dr. Astrid Plenk wurde 1976 in Bernburg/Saale geboren. Sie schloss2001 ihr Studium an der Universität Magdeburg in den FächernPädagogik, Psychologie und Soziologie ab und promovierte 2013 an derUniversität Kassel. Astrid Plenk leitet seit 2010 die Redaktion'Kinder und Familie' des MDR. Wesentliche berufliche Stationen vorihrer Tätigkeit beim MDR waren Universal Studios Networks DeutschlandGmbH, das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- undBildungsfernsehen (IZI) beim Bayerischen Rundfunk und RTL 2. Seit2011 ist Astrid Plenk zudem im "Kuratorium Junger Deutscher Film" fürden Förderbereich Kinderfilm zuständig. Astrid Plenk ist verheiratetund hat drei Kinder.Die Programmgeschäftsführerin des KiKA wird gemäß derARD/ZDF-Verwaltungsvereinbarung auf Vorschlag des federführendenMitteldeutschen Rundfunks von den Intendantinnen und Intendanten derARD-Landesrundfunkanstalten und des ZDF bestimmt und ist bei derfederführenden Anstalt fest angestellt.Pressekontakt:Susanne OdenthalPresse und Information MDRTel. (0341) 300 6455E-Mail: presse@mdr.de.Original-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell