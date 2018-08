ARD/ZDF Förderpreis 2018: Erneuter Gewinn für die HTWK Leipzig

Berlin (ots) - Aruscha Kramm (HTWK Leipzig) auf Platz 1, Lisa Ihde(Universität Potsdam) auf Platz 2 und Cordula Heithausen (RWTHAachen) auf Rang 3 beim ARD/ZDF Förderpreis 2018Am ersten IFA-Tag in Berlin wurden auf der Preisverleihung desARD/ZDF Förderpreises »Frauen + Medientechnologie« die Preisrängeverkündet und das zehnjährige Jubiläum des Förderpreises gefeiert.Die Preisträgerinnen des aktuellen Jahres wurden in Videoporträts undim Gespräch der Öffentlichkeit vorgestellt. Weitere Bühnengäste derPreisverleihung waren Preisträgerinnen aus den Vorjahren sowieehemalige und aktuelle technische Direktorinnen und Direktoren derARD-Anstalten. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln ließen sie zehnJahre Förderpreisgeschichte Revue passieren. Alle betontenübereinstimmend, dass der Preis weiterhin seinen Sinn erfülle,weibliche Talente aus dem Medientechnologie-Bereich in dieAufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu stellen und sie zu einerKarriere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland zuermutigen. Vor rund 150 Gästen aus Medienbranche, Wissenschaft,Politik und Verbänden moderierte MDR-Fernsehmoderatorin Anja Koebeldas Event.Wie im Vorjahr belegt mit Aruscha Kramm auch in 2018 eineAbsolventin der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur LeipzigPlatz 1 beim ARD/ZDF Förderpreis »Frauen + Medientechnologie«. Sieerhielt den ersten Preis für die Bachelorarbeit "Barrierefreiheit inmobilen Applikationen - Implementierung einer Sprachsteuerung". Darinentwickelte sie besonders für Sehbehinderte und Blinde einenSoftware-Prototyp zur Sprachsteuerung, der in verschiedene SmartphoneApps implementiert werden kann. Aruscha Kramm erhielt diePreistrophäe, verbunden mit einem Preisgeld von 5.000 Euro, aus denHänden von Franziska Rumpelt, der ARD/ZDF Förderpreisträgerin desJahres 2013.Lisa Ihde gewann Platz 2, der mit 3.000 Euro verbunden ist.Ausgezeichnet wurde sie für ihre Bachelorarbeit "Konzepte undTechniken zur Mixed-Reality-Visualisierung von Massiven3D-Punktwolken" an der Universität Potsdam. Diese Technik ermöglichteine verbesserte Immersion für außenstehende Beobachter vonVirtual-Reality-Umgebungen. Lisa Ihde bekam ihre Preistrophäe vonKathrin-Marie Bschor, ARD/ZDF Förderpreisträgerin des Jahres 2016.Der mit 2.000 Euro dotierte 3. Preis ging an Cordula Heithausenfür die Dissertation "Coding of Higher Order Motion Parameters forVideo Compression" an der RWTH Aachen University. Mit verbessertenAlgorithmen gelang ihr ein entscheidender Fortschritt in derVideokompression komplexer Bewegungen. An Cordula Heithausen wurdeder Preis von Larissa Görner, Preisträgerin aus dem Jahr 2010,überreicht.Ab dem 1. November 2018 sind wieder Bewerbungen für diePreisausschreibung zum ARD/ZDF Förderpreis »Frauen +Medientechnologie« 2019 möglich. Mehr Infos unter:www.ard-zdf-foerderpreis.deDie Idee des FörderpreisesDie öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland wollenmit dem Förderpreis seit 2009 talentierte Frauen motivieren, sich imRahmen ihres Studiums mit dem Bereich der audiovisuellenMedienproduktion und -distribution auseinanderzusetzen. Außerdemsollen karrierefördernde Kontakte in die öffentlich-rechtlichenRundfunkanstalten vermittelt werden.Unter dem Slogan "Meine Idee schreibt Zukunft" richtet sich derFörderpreis an Absolventinnen von Hochschulen und Universitäten inDeutschland, Österreich und der Schweiz, deren Abschlussarbeiten sichmit aktuellen technischen Fragestellungen aus dem Bereich deraudiovisuellen Medien befassen.Ausrichtung und Vergabe des ARD/ZDF Förderpreises »Frauen +Medientechnologie« liegen bei der ARD.ZDF medienakademie, der Fort-und Weiterbildungseinrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks inDeutschland.Pressematerial und KontaktmöglichkeitenFotomaterial der Preisverleihung zur honorarfreien Verwendung (beiQuellengabe) finden Sie am 31.08.2018. ab 15:00 Uhr unter:http://ots.de/vpYszG oderhttps://flickr.com/photos/ard-zdf-foerderpreis/Highlights der Preisverleihung auch im Facebook-Blog (livezwischen 11:30 h und 12:30h) https://facebook.com/ardzdffoerderpreisMehr Informationen zum ARD/ZDF Förderpreis und speziellesPressematerial (Pressemappe zur Preisverleihung, ebenso weitere Texteund Grafik zur honorarfreien Verwendung bei Quellengabe) finden Sieunter: https://ard-zdf-foerderpreis.de/presseDie drei Preisträgerinnenporträtfilme zur Verlinkung/zum Embeddingsind ab Freitag, den 31. 