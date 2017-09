ARD/ZDF Förderpreis 2017: Doppelsieg für Absolventinnen der HTWK Leipzig / Carolin Schramm und Kristina Mohr belegen die beiden ersten Plätze

Berlin (ots) - Schon bei der Bekanntgabe der drei Gewinnerinnen imJuli 2017 war es ein Novum, dass mit Carolin Schramm und KristinaMohr gleich zwei Absolventinnen der Hochschule für Technik,Wirtschaft und Kultur Leipzig unter den Preisträgerinnen waren. EineAbsolventin der Technischen Universität Ilmenau, Anna-Maria Daschner,vervollständigte das in diesem Jahr komplett mitteldeutscheSiegerinnentrio. Traditionell am ersten IFA-Tag in Berlin wurdenjetzt auf der Preisverleihung des ARD/ZDF Förderpreises »Frauen +Medientechnologie« die Preisränge verkündet und die Preisträgerinnenin Videoporträts und im Podiumsgespräch der Öffentlichkeitvorgestellt. Vor rund 150 Gästen aus Medienbranche, Wissenschaft,Politik und Verbänden moderierte MDRFernsehmoderatorin Anja Koebeldas Event.Carolin Schramm erhielt den ersten Preis für ihre Bachelorarbeit"Untersuchung von 360°-Multikamerasystemen hinsichtlich ihrerLive-Streamingfähigkeit mit unterschiedlicher Kameraanzahl" imStudienfach Medientechnik an der HTWK Leipzig. In dieser Arbeit gehtes um die technischen Aspekte, die auf VR- (Virtual Reality)Produktionen entscheidenden Einfluss haben. Dr. Andreas Bereczky,Produktionsdirektor des ZDF, überreichte den mit 5.000 Euro dotiertenersten Preis an Carolin Schramm.Kristina Mohr gewann mit ihrer Masterarbeit "Mediatheken als App:Usability der Smartphone-Mediatheken von Fernsehsendern" imStudienfach Medienmanagement an der HTWK Leipzig den zweiten Preisund 3.000 Euro Preisgeld. Sie analysierte die Benutzerfreundlichkeitverschiedener Apps von Mediatheken öffentlich-rechtlicherRundfunkanstalten. Kristina Mohr erhielt ihren Preis aus der Hand vonDr. Ulrich Liebenow, dem Betriebsdirektor des MDR.Der mit 2.000 Euro dotierte dritte Preis ging an Anna-MariaDaschner für ihre Masterarbeit "Hochbandbreitige IP-Signale invirtualisierten Umgebungen" im Studienfach Medientechnologie an derTU Ilmenau. Sie untersuchte, wie im Fernsehstudiobereich dieUmstellung auf IT-Technik mit speziellen Standards einhergehen muss.Ulrike Klee, Leiterin der Personalentwicklung des SWR, übergab denPreis an Anna-Maria Daschner.Ab dem 1. November 2017 sind wieder Bewerbungen für die nächstePreisausschreibung möglich. In 2018 wird der ARD/ZDF Förderpreis»Frauen + Medientechnologie« zum zehnten Mal verliehen. Das Jubiläumsteht unter dem Motto "10sationelle Jahre".Die Idee des FörderpreisesDie öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wollen mit demFörderpreis seit 2009 talentierte Frauen motivieren, sich im Rahmenihres Studiums mit dem Bereich der audiovisuellen Medienproduktionund -distribution auseinanderzusetzen. Außerdem sollenkarrierefördernde Kontakte in die öffentlich-rechtlichenRundfunkanstalten vermittelt werden.Unter dem Slogan "Meine Idee schreibt Zukunft" richtet sich derFörderpreis an Absolventinnen von Hochschulen und Universitäten inDeutschland, Österreich und der Schweiz, deren Abschlussarbeiten sichmit aktuellen technischen Fragestellungen aus dem Bereich deraudiovisuellen Medien befassen.Ausrichtung und Vergabe des ARD/ZDF Förderpreises »Frauen +Medientechnologie« liegen bei der ARD.ZDF medienakademie, der Fort-und Weiterbildungseinrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks inDeutschland.Fotomaterial der Preisverleihung zur honorarfreien Verwendung (beiQuellengabe) finden Sie am 01.09. ab 16:00 Uhr unter:www.flickr.com/photos/ard-zdf-foerderpreis/ www.ard-foto.dewww.ard-zdf-foerderpreis.de/presseMehr Informationen zum ARD/ZDF Förderpreis und speziellesPressematerial (Text und Grafik) finden Sie ebenfalls unter:www.ard-zdf-foerderpreis.de/presseMehr Informationen zur ARD.ZDF medienakademie finden Sie unter:www.ard-zdf-medienakademie.dePressekontakt:Bei Fragen zum Förderpreis oder bei Wünschen zu speziellemPressematerial wenden Sie sich bitte auf der IFA 2017 an:Monika Gerber: +49 172 858 625 2Martin Paul: +49 177 721 016 6Anne Schmauser +49 172 868 700 5oder danach an:ARD/ZDF Förderpreis »Frauen + Medientechnologie« Monika GerberWallensteinstr. 121 D-90431 Nürnberg Telefon + 49 911 9619 495E-mail: info@ard-zdf-foerderpreis.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell