Das Land feiert 250 Jahre Beethoven, und die Maus ist mit dabei.Mit dem "Beethoven-Experiment" bringt die ARD das Werk von Ludwig van Beethovenauch jungen Musikfans näher und widmet sich eine Woche lang dem großenKomponisten. Als Botschafterin für die Veranstaltungsreihe derARD-Landesrundfunkanstalten ist die Namensgeberin der "Sendung mit der Maus" anneun Orten im Bundesgebiet im Einsatz. Ihre Auftritte führt sie unter anderemvon Berlin nach Berchtesgaden und von der Hamburger Elbphilharmonie nachSaarbrücken. Organisiert werden die Konzerte und Workshops von denEducation-Abteilungen der ARD-Sender.Begleitend zum Projekt gibt es bei der "Sendung mit der Maus" eine Themenseiteauf ihrer Homepage (die-maus.de). Auch in den sozialen Netzwerken kann jeder derMaus durch die "ARD Woche der Musik" vom 20. bis 26. Januar folgen - unter@DieMaus und #beethovenexperiment. Ausgewählte Highlights werden auf densozialen Plattformen der Maus (@DieMaus) abgebildet.Stationen der Maus in der "ARD Woche der Musik":Montag, 20. Januar | Berlin, Paul Klee Grundschule | mit Musiker*innen desRundfunksinfonie-Orchesters Berlin und dem Ensemble OlivinnDienstag, 21. Januar | Radeburg, Grundschule | mit Musiker*innen desMDR-SinfonieorchestersDienstag, 21. Januar | Ulm, SWR Studio und St. Anna-Stift Ulm | mitMusiker*innen des SWR SymphonieorchestersMittwoch, 22. Januar | Frankfurt (Main), Hessischer Rundfunk | mit der hr-BigBandDonnerstag, 23. Januar | Berchtesgaden, Gymnasium Berchtesgaden | mit 35Schüler*innen aus Berchtesgaden und München, die sich musikalisch mit demKlimawandel auseinandersetzenDonnerstag, 23. Januar | Lindhorst, Magister-Nothold-Grundschule undBarsinghausen, Ernst-Reuter-Schule (Niedersachsen) | mit Musiker*innen der NDRRadiophilharmonie, Jörg Schade (Schauspieler) und Jeannette Wernecke (Sopran)Freitag, 24. Januar | Köln, WDR Funkhaus | mit dem WDR SinfonieorchesterSamstag, 25. Januar | Hamburg, Elbphilharmonie (Plaza und großer Saal)| mit demNDR Elbphilharmonie OrchesterSonntag, 26. Januar | Saarbrücken, Saarländischer Rundfunk (Funkhaus) | zumSR-FamilienkonzertVor dem offiziellen Start der "ARD Woche der Musik" zeigt das WDR Fernsehen "DasKonzert mit der Maus" (Sonntag, 19. Januar, 8.00 Uhr WDR Fernsehen unddie-maus.de): Zusammen mit dem WDR Sinfonieorchester und dem Moderator JohannesBüchs feiert die Maus Ludwig van Beethoven - mit Götterfunken und derTitelmelodie der "Sendung mit der Maus". Ausschnitte aus dem Konzert mit derMaus sind auch in "Triff Ludwig van Beethoven" am 19. Januar um 19.25 Uhr imKiKA zu sehen. Musik steht auch im Mittelpunkt der Lach- und Sachgeschichten andiesem Sonntag im Ersten (9.30 Uhr) und im KiKA (11.30 Uhr).Das Beethoven-Jubiläumsjahr ist eines der größten Kulturereignisse, bei dem derWDR national und international die federführende Rundfunkanstalt ist. Über dievielen Programmhighlights im Beethoven-Jubiläumsjahr informieren wir Sieweiterhin kontinuierlich, auch im Netz unter beethoven.wdr.de.