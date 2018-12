ARD/WDR-Recherche: Armenische Wettmafia in Deutschland aktiv - Bochumer Ermittler kritisiert Behörden und Fußballverbände

Köln (ots) -Die armenische Wettmafia ist auch in Deutschland aktiv. Das zeigenRecherchen des WDR für die ARD-Sportschau, die heute in der Doku"Akte Wettmafia" (Das Erste, 23.45 Uhr) zu sehen sind. Dem WDR wurdevon einem Informanten eine Liste zugespielt, auf der 28 Wettenstehen, die innerhalb von drei Tagen durch Mitglieder der armenischenMafia in Deutschland gesetzt wurden. Es wurde auf vermeintlichmanipulierte Fußballspiele in Armenien und im asiatischen AFC-Cupgesetzt, ebenso auf Tennisspiele der Profitour der Damen und Herrensowie russische Handball- und Basketballspiele. Jede dieser 28 Wettenhat gewonnen. Nach Aussage des Informanten seien die Wettsyndikate inmehrere Ebenen unterteilt: unter den Paten stünden die sogenanntenFixer, die Sportler, Funktionäre und Schiedsrichter kontaktieren.Runner platzierten dann die Wetten in Wettbüros. "Wenn die Spielekommen, dann schwärmen sie aus wie Bienen und wetten auf diese Spielein verschiedenen Wettbüros, anonym. So läuft es dann in vielenStädten in ganz Deutschland ab", so der Informant, der zum eigenenSchutz anonym bleiben muss.Dass die armenische Mafia von Deutschland aus aktiv ist und in großemStil Sportler besticht, bestätigt auch der Bochumer Ermittler MichaelBahrs, einer der renommiertesten Experten auf dem Gebiet Wettbetrugim Fußball. Armenische Tätergruppierungen seien hier am Werk, diesich in Deutschland mit Wettbetrug finanzierten, sagte Bahrs der ARD.Der Bochumer Ermittler kritisiert Behörden und Fußballverbändescharf. Vor zehn Jahren gehörte er nach dem größten Wettskandal derdeutschen Fußballgeschichte zur Bochumer "Soko Flankengott" underhält bis heute Hinweise auf vermeintlich manipulierte Spiele im In-und Ausland. Innerhalb dieser zehn Jahre habe sich "nicht wirklichviel Gutes" getan, so Bahrs. Sowohl die "Ermittlungsbehörden wie auchdie Fußballverbände" seien bei diesem Thema nicht gut aufgestellt."Da wird so gut wie gar nichts gemacht. Das sind Fakten."Dem widersprechen DFL und DFB. Sie setzten mit ihren Präventions- undAufklärungsprogrammen "Maßstäbe".Michael Bahrs kritisiert in der Dokumentation auch die Zusammenarbeitmit dem Bundeskriminalamt BKA, spricht von einer "nicht zielführendenZusammenarbeit". Alle Informationen über verdächtige Fußballspielemüssen an das BKA weitergegeben werden. "Dann höre ich nichts mehrdavon. Ich weiß nicht, was dann am Ende mit diesen Fällen passiert",sagt Bahrs."Akte Wettmafia" (ARD/WDR), Das Erste, 19.12.2018, 23.45 - 00.15 Uhr.Ein Film von Benjamin Best.Der Film ist ab dem frühen Nachmittag auf sportschau.de zu sehen.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell