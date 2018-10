ARD/WDR-Film: Neue Spuren im Mißbrauchsskandal der katholischen Kirche

Köln (ots) -Sperrfrist: 15.10.2018 05:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist."Allzu lange ist in der Kirche Missbrauch geleugnet, weggeschaut undvertuscht worden. Die Opfer haben Anspruch auf Gerechtigkeit." - Esist erst vier Wochen her, dass Kardinal Reinhard Marx, derVorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, diese Sätze gesagt undalle Opfer von Missbrauch durch katholische Amtsträger in Deutschlandum Entschuldigung gebeten hat.Dass der Umgang der Kirche mit Missbrauch auch aktuell nochproblematisch ist, zeigt nun einer der prominentesten Opfervertreterin Deutschland - Matthias Katsch - in einer exklusiven ARD/WDRRecherche auf. Der ehemalige Canisius-Schüler und Sprecher derBetroffeneninitiative "Eckiger Tisch" hat 2010 den Missbrauchsskandalin der katholischen Kirche in Deutschland ausgelöst. Über dreißigJahre blieben die Verbrechen seiner Täter, der Jesuitenpriester PeterR. und Wolfgang S. im Verborgenen. Erst 2010 werden ihre Taten amCanisius-Kolleg durch Matthias Katsch und seine Mitschüleröffentlich. Und dann? Nur so viel ist bislang bekannt: Beide Täterwurden nach 2010 in Chile gesehen.Weil die Aufklärung nicht voran geht, hat Matthias Katsch die Dingenun selbst in die Hand genommen. Er ist nach Chile gereist und hatdort nach den Spuren seiner Täter und weiteren Opfern gesucht - undsie gefunden. Story-Autorin Eva Müller hat ihn dabei mit der Kamerabegleitet. Die Recherche zeigt: Der zweite Haupttäter amCanisius-Kolleg, Wolfgang S., wohnt bis heute in Chile und hat dorteinen Sportverein für Jugendliche gegründet. Er hat seinem ehemaligenKollegen Peter R. von dort aus Jugendliche zum "Stipendium" nachDeutschland vermittelt. Während dieser Aufenthalte werden dieJugendlichen von Peter R. missbraucht.Eine Rolle spielt auch das größte Sozialwerk Südamerikas: ChristoVive. Auch von hier aus brachen Jugendliche zu Priester Peter R. nachDeutschland auf, um bis zu einem Jahr bei ihm zu leben. DieBetroffenen sprechen in der ARD zum ersten Mal über Ihren Missbrauchdurch Peter R. in Hildesheim, Berlin und Hannover.Redaktion: Jo AngererDie Story im Ersten: "Meine Täter, die Priester", Montag, 15.10.2018,23.30 UhrOnline first am 15.10.2018 ab 18 Uhr in der ARD-MediathekPressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell