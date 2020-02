ARD-Vorwahlbefragung Hamburg: SPD stärkste Kraft, gefolgt von Grünen und CDU

Köln (ots) -Sperrfrist: 13.02.2020 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenIn zehn Tagen wird in Hamburg gewählt. Müssten die Hanseaten bereitsam kommenden Sonntag über die Zusammensetzung ihrer Bürgerschaftentscheiden, käme die SPD aktuell auf 38 Prozent (+4 Prozentpunkte imVergleich zum Hamburg-Trend am 6. Februar 2020; Bürgerschaftswahl2015: 45,6 Prozent). Die CDU käme auf 14 Prozent (+/- 0 im Vgl. zurVorwoche; Bürgerschaftswahl 2015: 15,9) und läge damit hinter denGrünen, die auf 23 Prozent kommen (-4 im Vgl. zur Vorwoche;Bürgerschaftswahl 2015: 12,3 Prozent). Die Grünen wären damitzweitstärkste Kraft in der Hamburger Bürgerschaft. Die Linke läge bei8 Prozent (+/- 0 im Vgl. zur Vorwoche; Bürgerschaftswahl 2015: 8,5Prozent), die FDP bei 5 Prozent (+/- 0 im Vgl. zur Vorwoche;Bürgerschaftswahl 2015: 7,4 Prozent) und die AfD käme auf 6 Prozent(-1 im Vgl. zur Vorwoche; Bürgerschaftswahl 2015: 6,1 Prozent). Fürdie Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hat dasMeinungsforschungsinstitut infratest dimap von Montag bis Mittwochdiese Woche 1.003 Wahlberechtigte in Hamburg befragt.Bei dieser Umfrage handelt es sich ausdrücklich um keine Prognose,sondern um die politische Stimmung in der laufenden Woche. DieSonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächlichesWahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand imMeinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntagabgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den Wahlausgang sind damit nurbedingt möglich. Viele Wähler legen sich kurzfristig vor einer Wahlfest. Eine große Bedeutung hat zudem die letzte Phase des Wahlkampfsmit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischenWählern.Verkehr und Wohnen sind die beiden Top-Themen, die den HamburgerBürgerschaftswahlkampf bestimmen. Das ergab der HamburgTrend imJanuar 2020 im Auftrag des NDR. In der Vorwahlbefragung diese Wochegaben die Wahlberechtigten an, dass sie es der SPD es am ehestenzutrauen, sowohl eine gute Verkehrspolitik für den Stadtstaat zubetreiben (31 Prozent), als auch für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen(43 Prozent). Den Grünen trauen 21 Prozent der Befragten zu, dieVerkehrsprobleme in der Stadt zu lösen, 14 Prozent halten hier dieCDU für die geeignete Partei, 5 Prozent die FDP und jeweils 2 Prozentdie AfD und die Linke. Bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraumsetzen 16 Prozent der Hanseaten auf die Linke, 8 Prozent auf dieGrünen und 7 Prozent auf die CDU. Der FDP trauen die Lösung diesesProblems 3 Prozent zu und der AfD 1 Prozent.Danach gefragt, wen die Hamburger Bürger wählen würden, wenn sie denErsten Bürgermeister ihrer Stadt direkt wählen könnten, entschiedensich 58 Prozent der Befragten für den amtierenden ErstenBürgermeister Peter Tschentscher von der SPD (+/- 0 Prozentpunkte imVgl. zur Vorwoche). 23 Prozent würden sich für Katharina Fegebank vonden Grünen entscheiden (-1 im Vgl. zur Vorwoche).Aktuell sind 67 Prozent der Hamburger mit der Arbeit des Senatszufrieden bzw. sehr zufrieden (+2 Prozentpunkte im Vgl. zurVorwoche), 32 Prozent sind damit aktuell weniger bzw. gar nichtzufrieden (+1). Auf die Frage, wer künftig den Senat in Hamburgbilden soll, ergibt sich ein eindeutiges Bild: 60 Prozent (+5 im Vgl.zum HamburgTrend am 23. Januar) der Befragten halten eine Koalitionaus SPD und Grünen für sehr gut oder gut. 29 Prozent (-2) befürworteneinen Senat aus SPD und CDU. 27 Prozent unterstützen einrot-schwarz-gelbes Bündnis. 21 Prozent (-2) halten Grün-Schwarz-Gelbfür eine sehr gute, bzw. gute Koalition im künftigen Senat.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Hamburg- Fallzahl: 1.003 Befragte- Erhebungszeitraum: 10.02.2020 bis 12.02.2020- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden SonntagBürgerschaftswahl in Hamburg wäre?- Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Hamburger Senats?- Nun zu einigen politischen Aufgaben. Welcher Partei trauenSie am ehesten zu, diese Aufgaben in Hamburg zu lösen?1) eine gute Verkehrspolitik betreiben2) für bezahlbaren Wohnraum sorgen- Wenn man den Ersten Bürgermeister in Hamburg direkt wählenkönnte, für wen würden Sie sich entscheiden: für PeterTschentscher oder für Katharina Fegebank?- Im Folgenden geht es um mögliche Zusammensetzungen deskünftigen Hamburger Senats. Finden Sie einen Senat aus...sehr gut, gut, weniger gut oder schlecht?1) SPD und Grüne2) SPD, CDU und FDP3) Grünen, CDU und FDP4) SPD und CDU