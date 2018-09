ARD-Vorsitzender Wilhelm konkretisiert Ideen für gemeinsame Plattform

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

BERLIN (dpa-AFX) - Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm hat sein Angebot erneuert, mit privaten Verlagen an einer gemeinsamen Plattform zu arbeiten.



"Die Initiative, die ich vorschlagen möchte, ist, dass wir versuchen, neben die Nutzung von Facebook , Google und anderen eine weitere Möglichkeit zu stellen, eine Plattform, die nach unseren Werten ausgerichtet ist, sagte Wilhelm am Dienstag beim "Zeitungskongress 2018" in Berlin. Daran könnten sich die öffentlich-rechtlichen und private Sender, Verlage, aber auch Institutionen aus Wissenschaft und Kultur beteiligen. Die Initiative solle unterschiedlichste Geschäftsmodelle zulassen, den Zugang auch zu den Nutzerdaten und gemeinsame Log-in-Systeme.

Eine kleinere, bereits schneller umsetzbare Initiatve könnte eine Plattform sein, zu der öffentlich-rechtliche Sender Videos beisteuern und Verlage mit diesen Videos die eigene Berichterstattung ergänzen und so auch zusätzliche Einnahmen erzielen. "Dass so etwas funktionieren kann, zeigt uns das Beispiel in Österreich, wo unter der Vermittlung der Nachrichtenagentur APA der ORF und die wichtigen Verlagshäuser in eine neue Beziehung getreten sind", erklärte Wilhelm. "Ich könnte mir vorstellen, wenn wir eine neutrale Rolle der dpa, deren Gesellschafter wir alle miteinander sind, hier als möglich ansehen, dass auch uns Schritte gelingen könnten."

Mathias Döpfner, Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), reagierte gleich anschließend darauf: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir diese Initiative für grundsätzlich absolut richtig halten. Genau so etwas braucht es." Allerdings gebe es im Zusammenhang mit einer gemeinsamen Plattform auch einige Probleme, die Wilhelm selbst schon angedeutet habe.