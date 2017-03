ARD-Vorsitzende Karola Wille gratuliert Grimme-Preisträgern

Leipzig (ots) - Die ARD-Vorsitzende Karola Wille gratuliert allenGewinnern des 53. Grimme-Preises 2017 zu ihrem Erfolg: "DerGrimme-Preis ist seit über 50 Jahren nicht nur ein verlässlicherGradmesser für Qualität und Innovation im deutschen Fernsehen,sondern unverzichtbarer Maßstab für das, was im Programmschaffenwirklich wichtig ist: Relevanz, gesellschaftspolitischer Anspruch undWirkung in die Gesellschaft hinein. Ich gratuliere den Nominiertenund Gewinnern aller Sender herzlich im Namen der ganzen ARD."Die ausgezeichneten Produktionen wie der ARD-Dreiteiler "Mitten inDeutschland - NSU" belegten, dass die ARD als föderaler Senderverbundregelmäßig ihren Beitrag für die gesellschaftspolitische Diskussionund die unabhängige Meinungsbildung leiste, so Wille. Die Jury desGrimme-Preises bezeichnet den Dreiteiler als Maßstab für dieAufarbeitung der gesellschaftlichen Folgen und die künstlerischeAuseinandersetzung mit der Mordserie des NSU."Ich freue mich, dass in diesem Jahr die ARD auch in den anderenKategorien des Grimme-Preises so erfolgreich ist und zeigen konnte,was die Vielfalt unseres Programms ausmacht. Besonders freut mich,dass mit "Wishlist" auch ein Online-Format von funk bereits kurz nachdem Start unseres neuen jungen Angebots von ARD und ZDF von der Juryfür preiswürdig befunden wurde", so die ARD-Vorsitzende undMDR-Intendantin: "Funk steht für öffentlich-rechtliche Qualität fürjunge Menschen dort, wo sie zu Hause sind - im Netz." DieGrimme-Preise werden in den vier Kategorien Fiktion,Information&Kultur, Unterhaltung sowie Kinder&Jugend vergeben und am31. März im Theater der Stadt Marl, dem Sitz des Grimme-Instituts,verliehen. Beim 53. Grimme-Preis entfallen zehn Auszeichnungen aufdie ARD, drei auf das ZDF und jeweils ein Preis auf Arte, funk undProSieben.Die ARD-Preisträger des 53. Grimme-Preises im Überblick:Wettbewerb FiktionDas weiße Kaninchen (SWR)Produktion: FFP New Media GmbHGrimme Preis an Michael Proehl und Holger Karsten Schmidt (Buch),Florian Schwarz (Regie), Philipp Sichler (Kamera), Devid Striesow undLena Urzendowsky (Darstellung)Dead Man Working (HR/ARD Degeto)Produktion: HR/ARD DegetoGrimme Preis an Marc Bauder (Regie), Dörte Franke und Khyana el Bitar(Buch)Börres Weiffenbach (Kamera), Wolfram Koch und Benjamin Lillie(Darstellung)Ein Teil von uns (BR)Produktion: Constantin Television GmbHGrimme Preis an Esther Bernstorff (Buch), Nicole Weegmann (Regie),Brigitte Hobmeier und Jutta Hoffmann (Darstellung)Mitten in Deutschland: NSU - Die Täter - Heute ist nicht alle Tage(SWR/ARD Degeto/MDR)Produktion: Gabriela Sperl Produktion für Wiedemann & Berg TelevisionGrimme Preis an Thomas Wendrich (Buch), Christian Schwochow (Regie),Frank Lamm (Kamera), Anna Maria Mühe, Albrecht Schuch und SebastianUrzendowsky (Darstellung)Wettbewerb Fiktion - Grimme Preis Spezialan Gabriela Sperl für das Konzept von Mitten in Deutschland: NSU(Teil 1 bis 3) (SWR/WDR/BR/ARD Degeto/MDR)Produktion: Gabriela Sperl Produktion für Wiedemann & Berg TelevisionWettbewerb Information und Kultur45 Min: Protokoll einer Abschiebung (NDR)Produktion: PIER 53 FilmproduktionGrimme Preis an Hauke Wendler (Buch/Regie)Ebola - Das Virus überleben (SWR/ARTE)Produktion: DOCDAYS ProductionsGrimme Preis an Carl Gierstorfer (Buch/Regie)Antje Boehmert (Produktion)Junger Dokumentarfilm: Hundesoldaten (SWR)Produktion: OnScreen MediaGrimme Preis an Lena Leonhardt (Buch/Regie)Schatten des Krieges (RBB/NDR)Produktion: Schmidt & Paetzel FernsehfilmeGrimme Preis an Artem Demenok und Andreas Christoph Schmidt(Buch/Regie)Wettbewerb Information - journalistische LeistungGrimme Preis an Ashwin Raman für seine Produktionen "Im Nebel desKrieges - An den Frontlinien zum ´Islamischen Staat´" (SWR) und "Anvorderster Front" (ZDF)Wettbewerb Kinder & JugendNordstadtkinder - Lutwi (WDR)Produktion: WDR/Margot SchimmelpfennigGrimme Preis an Jürgen Brügger und Jörg Haaßengier (Buch/Regie,Emanuela Penev (Redaktion)Wishlist (RB/MDR/funk)Produktion: Outside the ClubGrimme Preis an Marc Schießer (Buch/Regie/Produktion)Marcel Becker-Neu und Christina Ann Zalamea (Buch/Produktion)Pressekontakt:Steffen GrimbergARD-SprecherTel.: 0341/300-6431E-Mail: steffen.grimberg@mdr.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell