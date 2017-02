Hamburg (ots) - Im Interview mit dem Medienmagazin journalistkündigt ARD-Vorsitzende Karola Wille weitere Schritte an, um dasöffentlich-rechtliche System transparenter zu machen. So sollenInformationen über die ARD besser aufbereitet und zugänglich gemachtwerden. Gegenüber dem journalist kündigt Wille eine "kompakteÜbersicht" im Netz an, auf der etwa zu finden sein wird, "was dasKorrespondentennetz kostet oder wie hoch die Intendantengehältersind"."Ich bin guten Mutes, dass wir uns weitere Felder erschließen, wowir noch transparenter werden", sagt Wille im journalist-Interview.Seit gut einem Jahr hat die MDR-Intendantin den Vorsitz der ARD inne.Das Thema "Transparenz" hat sie dabei zu ihrer zentralen Agendagemacht. Noch in diesem Jahr soll ein weiterentwickeltesTransparenzmodell für die gesamte ARD vorgelegt werden, kündigt die57-Jährige an.Karola Wille sieht, "dass die Zeiten für denöffentlich-rechtlichen Rundfunk rauer geworden sind" und die ARDunter genauer Beobachtung steht. "Wir müssen zeigen, dass wir auchweiterhin entwicklungsfähig sind, Reformen bewältigen und gemeinsameLösungen finden können."Den Eindruck, dass Wille bei ihrer Transparenzoffensive teils vonihren Intendantenkollegen ausgebremst wird, will sie nicht geltenlassen. Sie sitze jedenfalls nicht abends verzweifelt zu Hause.Allerdings: "Ich denke, dass es, egal wo Sie arbeiten, immer Abendegibt, wo Sie ein gewisses Maß an Verzweiflung packt. Vor allem dann,wenn Sie verändern und gestalten wollen. Das ist in keinemUnternehmen dieser Welt immer ohne weiteres möglich."Weitere Themen des Interviews mit Karola Wille: Wie geht die ARDkünftig beim Kauf von Sportrechten vor? Und: Ist die AfD eineBedrohung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das kompletteInterview lesen Sie in der Februar-Ausgabe des journalists, die heuteerscheint.Auf Anfrage schicken wir Ihnen das Interview gerne vorab als pdf.Pressekontakt:journalist - Das MedienmagazinChefredakteurMatthias Danieljournalist@new-business.deTel. 0228/20172-24twitter.com/journ_onlinefacebook.com/derjournalistOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell