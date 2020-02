ARD-Umfrage: Deutsche vergeben Schulnote 3,6 für gesellschaftliches Klima im Land

Köln (ots) -Die Menschen in Deutschland bewerten das Klima in der Gesellschaftmit der Schulnote 3,6. Das hat eine repräsentative Umfrage voninfratest dimap im Auftrag der ARD ergeben. 64 Prozent haben dabeiden Eindruck, dass sich das gesellschaftliche Klima in denvergangenen Jahren verschlechtert hat.Auf die Frage, was mit Bezug auf das Klima im Land besonders wichtigist, wurden ein respektvoller Umgang, gegenseitige Rücksicht sowiemehr Miteinander und Zusammenhalt am häufigsten genannt."Dem rauen Ton in der Gesellschaft, Ausgrenzung, Verachtung und Hassmuss man etwas entgegenhalten", sagt ARD-Vorsitzender Tom Buhrow."Dabei gehört es zu unserer Aufgabe als öffentlich-rechtlicherRundfunk, dass wir zum gesellschaftlichen Zusammenhalt unserenBeitrag leisten." Dazu zählten eine ausgewogene, unparteiliche undobjektive Berichterstattung. "Außerdem tragen wir mit unseren Talksund Interviews zur Debattenkultur im Land bei. Das Publikum findetbei uns im Radio, im Fernsehen und in den sozialen Medien Räume, indenen sich Menschen möglichst fair und wertschätzend austauschenkönnen."Auf die offen gestellte Frage, wie die ARD zu einem gutengesellschaftlichen Klima im Land beitragen kann, nennt ein Drittelder Befragten das Programm. Meist genannter konkreterÄnderungsvorschlag ist der Wunsch nach mehr Informationen,Hintergrund und Analyse. "Diesen Wunsch können wir sehr gutnachvollziehen", so Tom Buhrow, selbst viele Jahre Redakteur,Korrespondent und Nachrichtenmoderator. "Deshalb bauen wir dasInformationsangebot der ARD gerade aus."Mitte Februar haben die ARD-Intendant*innen entschieden, dasInformationsangebot im Ersten zu erweitern. Beschlossen ist bereitsdie Verlängerung der "tagesthemen" am Freitagabend sowie der fünfMinuten längere "Bericht aus Berlin". Auch die "tagesthemen" vonMontag bis Donnerstag sollen künftig mehr Zeit bekommen - zugunstender Berichterstattung aus den Regionen. Ein entsprechendes Konzeptist in Arbeit.Studien-Steckbrief:repräsentative ZufallsauswahlDeutsche im Alter ab 14 JahrenTelefoninterviews 28. bis 29. Januar 20201.011 BefragteMehr Informationen finden Sie auf ard.de/dieardPressekontakt:Svenja Siegert, Sabine KrebsARD KommunikationTelefon: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4532046OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell