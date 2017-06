Mainz (ots) -Ein Unfall beim Fußball - und der kleine Hannes muss auf dieIntensivstation. Als der Neunjährige für hirntot erklärt wird, werdenseine Eltern plötzlich mit existentiellen Fragen konfrontiert. ImSpielfilm "Atempause" (MDR/SWR) geht es um das Leben, die Hoffnung,den Tod und das Danach. Der Film gehört zu den Highlights, die derSWR zur diesjährigen ARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?"(Federführung MDR) beisteuert. Vom 11. Juni an rückt der SWR - inFernsehen, Radio und im Web - die vielfältigen Spielarten desGlaubens in den Blickpunkt. Es vergeht wohl kaum ein Tag, an demnicht irgendwo im Namen eines Gottes getötet wird. "Was glaubtDeutschland - Die Gewalt, der Friede und die Religionen" fragt imErsten: Warum gibt es religiös motivierte Gewalt? Sind vielleichtAtheisten die friedlicheren Zeitgenossen? "Woran glaubst Du?" - eineFrage, die für Kinder genauso spannend ist wie für Erwachsene.Brauchen Kinder heute eigentlich noch Glaube und Religion? DieserFrage widmet sich der "Tigerenten Club". Bei "Kaffee oder Tee?" imSWR Fernsehen zeigen junge Menschen, wie sich die Ausübung ihrerReligion im Alltag gestaltet. Ein besonderes Beispiel fürNächstenliebe veranschaulicht "Der Engel von Weingarten" in der Reihe"Mensch Leute": Die 72-jährige Franziskanerschwester Ines begleitetFlüchtlinge während ihrer ersten Zeit in Deutschland.Im Hörfunk beschäftigt sich unter anderem "SWR2 Tandem" mit demThema Glauben. Hier wird beispielsweise ein Tempel in Gummersbach beiKöln besucht: "Möge Ganesha unsere Hindernisse aus dem Weg räumen -Hindus in Deutschland."Online bietet der SWR mit "Zerreißfragen" ein interaktivesDiskussionsforum zum Thema "Religion und Gewalt". AusgewählteProgrammhöhepunkte und weitere Informationen unterwww.themenwoche.ard.de.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Inken Ebenau, Tel. 06131 929 32254,inken-duerten.ebenau@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell