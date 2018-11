Mainz (ots) -Immer mehr, immer schneller und immer billiger: Mehr als 3,3Milliarden Pakete haben Paketdienste in Deutschland vergangenes Jahrzugestellt. Das Geschäftsmodell des Internet-Handels boomt, mitsaftigen Gewinnen für die großen Versender. Doch am Ende derLieferkette stehen nicht selten Zusteller, die für den großen Boombitter bezahlen. Mit "Paketfahrer - Ausgebeutet für den Online-Boom?"von Edgar Verheyen zeigt das SWR Fernsehen am Mittwoch, 14. November2018, ab 20:15 Uhr eine Analyse der Situation - zu sehen im Rahmender ARD-weiten Themenwoche "Gerechtigkeit".Sie begegnen einem jeden Tag: weiße Sprinterfahrzeuge auf denAutobahnen oder in den Innenstädten. Sie sind unauffällig, meist ohneFirmenlogo, viele mit osteuropäischen Kennzeichen. Die Autos gehörenhäufig den Fahrern selbst, die im Auftrag von großen deutschenLogistikfirmen Pakete zustellen. Selbstständig, als Subunternehmerstehen sie am Ende der Lieferkette eines gewaltigen Online-Booms:eine Armee der Unsichtbaren, oft mit wenig Sprach- undOrtskenntnissen, zu denen der Bestellkunde im Alltag nur einenflüchtigen Kontakt an der Haustür hat.Leben auf der Schattenseite des Zustell-Booms Doch wie arbeitendie Fahrer, wie leben sie? Und in welchen Strukturen sind sie alsBilligstarbeitskräfte beschäftigt? Der SWR hat sich in der Brancheder Paketdienste umgeschaut und die Fahrer in ihrem Alltag begleitet.Eine Reise in ein knallhartes Business, in dem viele ausländischeFahrer oft weit unter dem Mindestlohn arbeiten. Viele sind zudemnicht versichert, haben keine Wohnung sondern leben in ihrenSprinterfahrzeugen. Denn für Schlafplätze in Pensionen oder Hotelsmüssen sie häufig horrende Summen bezahlen. Die Paketfahrer leben aufder Schattenseite des Zustell-Booms.Im Anschluss ab 21 Uhr sendet das SWR Fernsehen die Reportage "AufAchse mit dem Trucker-Seelsorger".Den Film "Paketfahrer - Ausgebeutet für den Online-Boom?" gibt esvoraussichtlich ab Anfang der KW 46 vorab für akkreditierteJournalisten auf presseportal.SWR.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter:http://x.swr.de/s/paketfahrerPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell