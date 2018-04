Hamburg (ots) - Gerechtigkeit und Chancengleichheit in unsererGesellschaft: Das ist das Thema der ARD-Themenwoche 2018. Unter derLeitfrage "Ist das gerecht?" werden sich vom 11. bis zum 17. Novemberalle Fernseh- und Radioprogramme der ARD sowie die Online-Angeboteder gesamten Senderfamilie mit dem Thema beschäftigen und zurDiskussion einladen. Geplant sind Beiträge in allen Genres - vondokumentarisch bis fiktional, von informativ und investigativ bisunterhaltsam und spielerisch. Federführer ist in diesem Jahr derNorddeutsche Rundfunk.NDR Intendant Lutz Marmor: "Ist das gerecht? Diese Frage bewegtdie Menschen. Im November wird die ARD im Fernsehen, Hörfunk undOnline eine Woche lang einen Schwerpunkt auf das Thema legen, das fürden Zusammenhalt unserer Gesellschaft besonders wichtig ist.Informieren und die Grundlage für öffentliche Debatten zu schaffen -das gehört zum Kern unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags."Die Frage nach Gerechtigkeit hat viele Facetten. Deshalb werdensich die Angebote der ARD-Themenwoche in folgende Themenfeldergliedern: Gerechtigkeit bei Arbeit und Einkommen, unter denGeschlechtern, in der Bildung, vor dem Gesetz, unter den Generationenund in einer globalisierten Welt. Im Fernsehen wird z.B. dieDokumentation "Strafe ohne Gnade" aus der Reihe "Die Story im Ersten"fragen, warum Gerichtsurteile tendenziell härter werden. In dem"Polizeiruf 110: Für Janina" aus Rostock wird der Mord an einerjunger Frau neu aufgerollt - was ist, wenn die Justiz irrt? AuchGesprächssendungen wie "Anne Will" und "Hart aber fair" haben dasThema auf der Agenda. Die Dritten Programme setzen mit einem breitenAngebot starke regionale Akzente.Die ARD-Radiosender beteiligen sich entsprechend ihrerprogrammlichen Ausrichtung z.B. mit Hörspielen, Features undCall-in-Sendungen. So bringt das Feature "Regenbogenmänner" auf NDRInfo die ehemaligen Schüler einer Förderschule zusammen und schildertihren Lebensweg. Das Hörspiel "1933 war ein schlimmes Jahr" nach demgleichnamigen Roman von John Fante stellt den Sohn italienischerEinwanderer in den USA in den Mittelpunkt, der um dengesellschaftlichen Aufstieg kämpft.Online sind u.a. datenjournalistische Projekte geplant. Erstmalswird es zur ARD-Themenwoche ein gemeinsames Ausbildungsprojekt mitVolontärinnen und Volontären und Mediengestalterinnen undMediengestaltern aus den Rundfunkanstalten geben. Gemeinsam wollendie Nachwuchs-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter an einemSocial-Media-Format arbeiten. Auch Auszubildende des ZDF sind daranbeteiligt. Kooperationspartner ist funk, das junge Angebot von ARDund ZDF.Die ARD-Themenwoche gibt es seit 2006 - ihr Ziel ist es,gesellschaftlich relevante Fragen breit und vielfältig aufzunehmen,viele Menschen damit zu erreichen und nachhaltig eine öffentliche,sachliche Diskussion anzustoßen. Die Webseite www.themenwoche.ard.dewird von September an über alle Aktionen und Schwerpunkte derARD-Themenwoche 2018 informieren.Pressekontakt:Iris BentsNorddeutscher RundfunkPresse und InformationRothenbaumchaussee 13220149 HamburgMail: i.bents@ndr.deTel.: 040/4156-2304Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell