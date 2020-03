Köln (ots) - Die ARD-"Tagesschau" bleibt für Zuschauer*innen in Deutschland dievertrauenswürdigste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Das ergab eine amMittwoch in Hamburg veröffentlichte Forsa-Umfrage im Auftrag derProgrammzeitschrift "Hörzu". Auf dem zweiten Platz folgen die "Tagesthemen".ARD-Vorsitzender Tom Buhrow zu den Forsa-Umfrage-Ergebnissen: "Die aktuelleSituation in Deutschland zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist,Nachrichtenquellen vertrauen zu können. Seriöse Informationen, auf die sich dieMenschen verlassen können. Dafür sind wir als ARD da."Pressekontakt:ARD KommunikationSvenja Siegert, Sabine KrebsTelefon: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://bit.ly/2TjkYwFWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4544540OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell