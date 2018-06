ARD-Sportschau veröffentlicht Quiz-App

Köln (ots) -Wie erzielte Mario Götze das Tor im WM-Finale 2014 gegen Argentinien?Warum wurde die Eröffnungspartie in der Bundesligasaison 2004/2005eine Stunde zu spät angepfiffen? Wo spielte Jogi Löw, bevor er zum SCFreiburg wechselte? Na, hätten Sie's gewusst? Mit Tausenden solcherspannenden Fragen steht die neue Quiz-App der ARD-Sportschau absofort kostenlos in den Stores von Google und Apple zum Downloadbereit - als perfekter Begleiter für die WM, alle anderenSportgroßereignisse und natürlich die spielfreie Zeit.Auf jede Frage gibt es vier verschiedene Antworten - von denen nureine richtig ist. Gespielt wird online im direkten Duell gegen einenGegner - entweder Freunde und Bekannte, die die App synchron oderzeitversetzt nutzen können oder fremde Zufalls-Gegner. Auch die Uhrist ein wichtiger Faktor. Denn es gewinnt, wer nach zwölf Fragen diemeisten richtigen Antworten in der kürzesten Zeit gegeben hat. DerClou: Es wird nicht nur Wissen abgefragt, sondern auch vermittelt.Nach jeder gespielten Frage wird eine aufschlussreiche Erläuterungzur jeweils richtigen Antwort eingeblendet.In der Datenbank stehen bereits zum Start mehr als 6.000 Fragenbereit, die kontinuierlich und aktuell erweitert werden. Auch ToniKroos' Last-Minute-Tor in der Vorrundenpartie gegen Schweden istbeispielsweise bereits Thema in der Sportschau-Quiz-App. Aufgeteiltauf vier übergeordnete Themenfelder ("Fußball-WM", "Leichtathletik","Tour de France" und "Fußball-Bundesliga") sowie weitereUnter-Kategorien wie "Stars" oder "Abseits des Spiels" können dieNutzer rund um die Uhr gegeneinander antreten. Auch die Themen undSpezialgebiete werden im Laufe der kommenden Monate weiter ergänzt.Beispielsweise arbeitet das Team momentan an weiteren Fragetypen, diezum Fußball-Bundesligastart im August veröffentlicht werden.Die Quiz-App der ARD-Sportschau ist komplett werbefrei unduneingeschränkt kostenlos nutzbar. Außerdem wird Datenschutz nichtnur groß geschrieben, sondern auch ganz praktisch umgesetzt:Persönliche Daten, die nicht für die unmittelbare Anmeldung oder dasSpiel an sich benötigt werden, bleiben unangetastet.ARD-Sportschau-Chef Steffen Simon hat bereits einige Duelle hintersich. Sein Fazit: "Wer glaubt, Ahnung von Sport zu haben, kann dasjetzt mit dem Sportschau-Quiz beweisen."Pressekontakt:Westdeutscher RundfunkPresse und InformationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell