ARD-Sondersendung: Donald Trump - Amerikas neuer Präsident

Köln (ots) -Am Freitag (20. Januar 2017) wird Donald Trump in Washington zum 45.US-Präsidenten vereidigt. Das Erste berichtet in einer Sondersendunglive von den Zeremonien aus Washington D.C.Sendehinweis:Donald Trump - Amerikas neuer Präsident20. Januar 201717.15 Uhr - 18.50 UhrDas ErsteSelten war ein angehender Präsident der USA so umstritten: Wenn derRepublikaner Donald Trump seinen Amtseid in Washington D.C. leistet,werden Anhänger wie Kritiker vor Ort sein. Neben der offiziellenAmtseinführung sind zahlreiche Protestveranstaltungen angekündigt.Das Erste überträgt die Inauguration live aus der amerikanischenHauptstadt und übersetzt die Rede von Donald Trump ins Deutsche.Die vom WDR produzierte Sondersendung wird von Ellen Ehni moderiert.Im Studio Köln spricht sie mit Klaus Scharioth, ehemaliger deutscherBotschafter in den USA, über die zukünftige amerikanische Politikunter Donald Trump. Zwar hat der angehende Präsident seinKabinetts-Team nahezu vollständig ausgewählt, doch der genauepolitische Kurs seiner Regierung ist noch weitgehend unbekannt.In Washington kommentiert ARD-Korrespondentin Ina Ruck dieInauguration. Sie begrüßt als Gesprächspartner den PublizistenCharles King Mallory. Als Live-Reporter meldet sich Stefan Niemanndirekt von der National Mall, wo Zehntausende zur feierlichenAmtseinführung erwartet werden. Über die Demonstrationen gegen DonaldTrump berichtet Reporter Jan Philipp Burgard.Nach der Inauguration folgen Schalten zu den ARD-Korrespondenten inPeking, Moskau, Brüssel und Kairo. Hierbei steht die Frage imVordergrund, wie die Amtseinführung weltweit aufgenommen und bewertetwird.Redaktion:Heribert Roth, Christof SchneiderPressekontakt:WDR Presse und Information0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell