ARD-Sender betreiben künftig gemeinsam Informations-Verarbeitungs-Zentrum

Mainz/Berlin (ots) - Auf dem Weg zu mehr Zusammenarbeit innerhalbdes Senderverbundes haben sich die Häuser der ARD jetzt auf dengemeinsamen Betrieb des Informations-Verarbeitungs-Zentrums (IVZ) inBerlin verständigt. Die Intendanten aller ARD-Sender sowie vonDeutschlandradio und Deutscher Welle unterzeichneten am 7. Februar inMainz eine entsprechende Vereinbarung. Das IVZ mit Sitz beim RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) entstand 1993 als gemeinsame Einrichtung vonORB, SFB und mdr, in den Folgejahren schlossen sich weitere Senderan. Mit der Vereinbarung von Mainz stoßen nun der BayerischeRundfunk, der Hessische Rundfunk und der Südwestrundfunk zum Kreisder Betreiber und machen damit die ARD-Riege komplett.ARD-Vorsitzende Prof. Dr. Karola Wille: "Wir haben einentiefgreifenden Reformprozess für die ARD angekündigt, im Septemberwollen wir dazu konkrete Vorschläge unterbreiten." rbb-IntendantinPatricia Schlesinger: "Das gemeinsame Engagement aller Häuser im IVZist auf diesem Weg ein ermutigendes Signal der Einigkeit."IVZ- Geschäftsführer Dr. Georg Greten: "Der Ausbau des IVZ hin zueiner Gemeinschaftseinrichtung der ARD, von Deutschlandradio undDeutscher Welle hilft bei der Vereinheitlichung von Prozessen in derIT. Das IVZ unterstützt die Häuser in den Bereichen SAP, Archiv- undProduktionssysteme, IT-Support sowie Rechenzentrumsleistungen."Zurzeit beschäftigt das IVZ rund 180 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter an zwei Standorten in Berlin und Köln sowie in fünfAußenstellen in Hamburg, Hannover, Schwerin, Kiel und Leipzig. Für2017 rechnet das IVZ mit einem Umsatz von 30 Millionen Euro. Seit2001 leitet Dr. Georg Greten das IVZ, Vorsitzender desVerwaltungsrates ist Hagen Brandstäter, Verwaltungsdirektor des rbb.Ziel des IVZ ist es, durch die gemeinsame Bearbeitung von IT-ThemenEinsparungen für die beteiligen Sender zu erzielen.Pressekontakt:Justus Demmerrbb Presse und InformationTel.: 030/97993-41050E-Mail: presse@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell