ARD-Radiowellen bauen Vorsprung auf private Konkurrenz aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem deutschen Radiomarkt ist der Vorsprung der ARD-Sender gegenüber der privaten Konkurrenz weiter gewachsen.



Von Montag bis Freitag schalten täglich 38,17 Millionen Menschen die gebührenfinanzierten Wellen ein. Die Privatsender kommen auf 31,14 Millionen Hörer. Wie aus der am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Media-Analyse hervorgeht, haben jedoch sowohl Öffentlich-Rechtliche als auch Private an Hörerschaft verloren.

Die ARD-Sender haben der Umfrage zufolge 0,9 Prozent weniger Hörer als bei der jüngsten Erhebung vom vergangenen Juli. Das Minus der Privaten liegt bei 1,2 Prozent. Das Interesse am Hörfunk ist insgesamt gesunken. Unter der Woche hören 78,1 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab zehn Jahren (56,627 Millionen) täglich Radio, das sind fast 380 000 weniger als bei der jüngsten Erhebung. Die tägliche Hördauer liegt im Schnitt bei 189 Minuten.

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) ermittelt zweimal jährlich die Reichweiten auf dem deutschen Radiomarkt. Bundesweit wurden über mehrere Monate hinweg rund 70 000 Menschen ab zehn Jahren nach ihren Lieblingssendern befragt. In der agma arbeiten 210 Unternehmen aus der Medien- und Werbewirtschaft zusammen./fie/DP/fbr