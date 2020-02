ARD Radio Tatort ermittelt im Darknet (FOTO)

Baden-Baden (ots) - "Das dunkle Netz", Radiokrimi über Amoklauf an einerStuttgarter Schule / ab 7.2.2020 in der ARD Audiothek, in SWR2 am 14.2. / MitKaroline Eichhorn, Ueli Jäggi, Matti Krause u. a.Der neue ARD Radio Tatort des Südwestrundfunks beginnt mit dem Amoklauf einesSchülers an einer Stuttgarter Schule. LKA-Ermittler Xaver Finkbeiner (UeliJäggi) und Nina Brändle (Karoline Eichhorn) stehen vor der Frage, warum der17-jährige Tristan vier Mitschüler und seine Lehrerin erschossen hat. Mobbing-oder Rachemotive fehlen. Rätselhaft ist auch die Herkunft der Waffe, die derTäter schließlich gegen sich selbst richtete. Stammt sie aus dem Darknet? Sinddort Lieferanten und Mitverantwortliche für die Tat zu finden? "Das dunkle Netz"ist ab 7. Februar in der ARD Audiothek abrufbar. Er läuft am 14. Februar 2020 um22:33 Uhr in SWR2 sowie vom 12. bis 17. Februar im ARD-Hörfunk.Radiokrimi mit aktuellem HintergrundAutorin Katja Röder hat sich von einem realen Fall inspirieren lassen.Zweieinhalb Jahre nach dem Anschlag am Münchner Olympia-Einkaufszentrum (2016)wurde erstmals in der deutschen Rechtsgeschichte der Betreiber einerDarknet-Plattform wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung schuldiggesprochen: Das Landgericht Karlsruhe verurteilte einen 31-jährigenInformatikstudenten zu sechs Jahren Freiheitsstrafe, weil sich der MünchnerAttentäter über seine Darknet-Plattform die Tatwaffe besorgt hatte. Regie bei"Das dunkle Netz" führte Alexander Schuhmacher. Die Dramaturgie hatte EkkehardSkoruppa.Erfolgreichste Hörspielreihe im deutschsprachigen Raum Der ARD Radio Tatort istdie erfolgreichste Hörspielreihe im deutschsprachigen Raum. Jeden Monat geht einneuer Fall der gemeinschaftlichen Krimi-Reihe aller ARD-Kulturradios aufSendung. Seit 2019 beteiligt sich auch das Schweizer Radio und Fernsehen.Initiiert wurde die Reihe von Ekkehard Skoruppa (SWR), Start war im Jahr 2008.Charakteristisch sind unterschiedliche Ermittlerteams, die erkennen lassen, inwelchen Regionen die Fälle spielen.Im SWR Hörfunk und in der ARD AudiothekFreitag, 14. Februar 2020, 22:33 Uhr, SWR2 Sonntag, 16. Februar 2020, 21:03 Uhr,SWR4 Baden-Württemberg (Zweitsendung)"Das dunkle Netz", ab 7. Februar 2020 in der ARD Audiothek: www.ardaudiothek.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/swr2-ard-radio-tatort-dasdunklenetz-2020Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-foto.de Pressekontakt: Oliver Kopitzke,Telefon 07221 929 23584, E-Mail: oliver.kopitzke@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4512354OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell