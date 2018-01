Baden-Baden (ots) -Brändle und Finkbeiner ermitteln im Reichsbürger-Milieu /16.02.2018, 22:03 Uhr in SWR2, 14. bis 24.02.2018 im ARD-Hörfunk /mit Karoline Eichhorn, Ueli Jäggi, Matti Krause u. v. a.Der neue ARD Radio Tatort des SWR, "Im Königreich Deutschland",führt die Stuttgarter Ermittler Nina Brändle (Karoline Eichhorn) undXaver Finkbeiner (Ueli Jäggi) ins Milieu der Reichsbürger: Der Fallbeginnt mit der Verfolgung einer Gerichtsvollzieherin und endet miteinem SEK-Einsatz, bei dem ein Polizist lebensgefährlich verletztwird. Doch wie bringt man einen Reichsbürger zu einem Geständnis? DerHörspielkrimi von Katja Röder ist am Freitag, 16. Februar, um 22:03Uhr in SWR2 sowie vom 14. bis 24. Februar 2018 im ARD-Hörfunk zuhören. Regie führte Alexander Schuhmacher. Die Dramaturgie hatteEkkehard Skoruppa. Produktion: SWR 2018.Wirre Welt der ReichsbürgerEine Gerichtsvollzieherin wird vor ihrer Haustür von einemUnbekannten überfallen und kann sich gerade noch in Sicherheitbringen. Doch auch im Internet wird Hetze gegen die Frau betrieben.Als sich der Verdacht erhärtet, dass hinter der Kampagne eine Gruppesogenannter Reichsbürger steckt, ordnen Finkbeiner und Brändle dieRäumung der alten Schule an, die die vierköpfige Gruppe gemietet hat.Doch der Einsatz des Sondereinsatzkommandos geht schief, ein Polizistwird angeschossen und schwebt in Lebensgefahr. Welcher der vierVerdächtigen hat auf den Polizisten geschossen? Auf der Tatwaffe,einer Armbrust, befinden sich keinerlei Spuren. Finkbeiner undBrändle sind auf ein Geständnis des Täters angewiesen. Die beidenErmittler müssen in die skurrilen Weltanschauungen der Reichsbürgereintauchen, um den Fall zu lösen.Autorin Katja RöderKatja Röder, geboren 1975 in Coburg, ist als Autorin undSchauspielerin tätig. Auf Philosophie- und Jurastudium folgten eineSchauspielausbildung und Theater- und Filmengagements. 2006 leitetesie das Theater und Musiktheater des Münchner Kulturzentrums PasingerFabrik. Seit 2009 arbeitet sie zusammen mit Fred Breinersdorfer anFilm-, Hörspiel- und Theaterprojekten und schrieb für den SWR u. a.den ARD Radio Tatort "Tod im Sechzehner".Download und Podcast"Im Königreich Deutschland" steht ab 16. Februar 2018 ein Jahrlang als Download auf www.radiotatort.ARD.de zur Verfügung und istauch als Podcast abonnierbar.Alle Sendetermine und weitere Informationen:www.radiotatort.ARD.de Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-foto.dePressekontakt: Oliver Kopitzke, Telefon 07221 929 23854, E-Mail:oliver.kopitzke@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell