ARD Quiz App: Mehr als eine Million registrierte Nutzer

München (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde die Schallmauerdurchbrochen: Der 1.000.000ste Nutzer hat sich in der ARD Quiz Appregistriert. Auf der Plattform finden die Zuschauerinnen undZuschauer attraktive Interaktionsmöglichkeiten für viele Quiz- undShowformate der ARD. Aktuell können die User zum Beispiel bei "Werweiß denn sowas?" während der Sendung mitraten und mit etwas Glückauch gewinnen. Nach der Sendung können sie Freunde zum Duellherausfordern oder sich mit den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker undElton messen. Auch bei den "XXL-Shows" am Samstagabend und bei der"NDR-Quizshow" sonntagabends im NDR Fernsehen haben dieZuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, live mitzuspielen undobendrein zu gewinnen. Wer Kandidat bei der nächsten Staffel "Gefragt- Gejagt" werden möchte, kann sich über die App bewerben. Die ARDQuiz App wurde von Peak Performance Apps entwickelt und startete am1. Juli 2017.Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm: "Der großeNutzerzuspruch bestätigt unsere Strategie: Mit attraktivenOnline-Angebote ergänzen wir die beliebten Quizshows des Ersten undsorgen für zusätzliche Attraktivität gerade bei jüngeren Zielgruppen.Jetzt wollen wir die ARD Quiz App zu einer Community für Quizfans inDeutschland auszubauen."Die ARD-Quiz-App kann unter www.daserste.de/quiz-app kostenlosheruntergeladen werden.