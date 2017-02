ARD-Programmprämie: Bis zu 70 Entwicklungsverträge für Qualität und Innovation

Düsseldorf/Leipzig (ots) - Die ARD übergibt heute in Düsseldorferstmals Programmprämien an Produzentinnen und Produzenten, die imRahmen des ARD-Leistungsmodells für besonders erfolgreicheProduktionen ausgezeichnet werden.Die Prämien in Höhe von insgesamt rd. 3,2 Millionen Euro werden insieben Genres - vom Kinderfilm bis zur Serie - vergeben und sind fürneue ARD-Projekte zweckgebunden. Das Leistungsmodell ist Teil derARD-Selbstverpflichtung Eckpunkte 2.0 für ausgewogeneVertragsbedingungen und eine faire Aufteilung der Verwertungsrechte."Das Leistungsmodell zielt darauf ab, Produzenten dabei zuunterstützen, noch mehr innovative und wettbewerbsfähigeQualitätsproduktionen für die ARD zu entwickeln", so dieARD-Vorsitzende und Filmintendantin Karola Wille: "Mit derARD-Programmprämie haben wir ein neues Modell für eine besondereWürdigung von öffentlich-rechtlicher Programmqualität etabliert. Ichgratuliere allen Ausgezeichneten herzlich und freue mich aufspannende, zukunftsweisende neue Produktionen, die nun mit Hilfe derARD-Programmprämie angeschoben werden."Beim Leistungsmodell werden besondere qualitative Leistungen, diesich in herausragenden und prestigeträchtigen Preisen undNominierungen einer Produktion niederschlagen, nach einemPunktemodell bewertet. Auch die Zahl der Ausstrahlungen in derARD-Senderfamilie wird dabei berücksichtigt.Die in den sieben Genres jeweils zehn erstplatziertenAuftragsproduzenten erhalten eine Prämie in Form von zweckgebundenenEntwicklungsverträgen für ein neues Projekt für die ARD.In der Laufzeit des Eckpunkte-Papiers bis 2020 wird die ARD überdie ARD-Programmprämie insgesamt rund 13 Millionen Euro für neueProgrammentwicklungen zur Verfügung stellen. Die Mittel werden überden von der KEF bewilligten Mehrbedarf für die Eckpunkte 2.0 gedeckt.Informationen zu den Ausgezeichneten Produktionen: http://www.ard.de/home/intern/presse/pressearchiv/Auszeichnungen_fuer_besonders_erfolgreiche_Produktionen/3817306/index.htmlHintergrund zu den Eckpunkten 2.0 http://www.ard.de/home/intern/presse/pressearchiv/TV_Produktionen__Eckpunkte_2_0___Innovation_und_Vielfalt/2445158/index.htmlPressekontakt:Steffen GrimbergARD SprecherTel.: (0341) 3006431Mobil: (0171) 6445309E-Mail: steffen.grimberg@mdr.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell