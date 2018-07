ARD-Programme zur FIFA Fußball-WM 2018 sehr erfolgreich / Gemeinsames Sendezentrum von ARD und ZDF im SWR Funkhaus Baden-Baden bewährt sich (FOTO)

Baden-Baden/Moskau (ots) -Die ARD erzielte mit ihren Programmangeboten zur FIFAFußball-Weltmeisterschaft in Russland trotz des frühen Ausscheidensder deutschen Mannschaft hohe Quoten und Nutzerzahlen. Dasmeistgesehene Spiel des gesamten Turniers war das Vorrunden-SpielDeutschland - Schweden am 23. Juni. Im Schnitt fieberten 27,53Millionen Menschen vor den TV-Geräten mit, kurz vor Spielende wurdenin der Spitze 30,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt.Der Marktanteil belief sich auf 76,3 Prozent, bei den 14- bis49-Jährigen sogar auf 83,4 Prozent. Nicht enthalten sind diezahlreichen Public-Viewing-Veranstaltungen im Land. Im Gegensatz zuallen anderen Spielen, bei denen das Publikum im Schnitt zu 60Prozent aus Männern bestand, lockte die deutsche Elf besonders vieleFrauen an die TV-Geräte: 49 Prozent der Zuschauer ab 14 Jahren warenweiblich.Volker Herres, Programmdirektor Das Erste: "Die Berichterstattungüber die FIFA Fußball-WM 2018 im Ersten war ein großer Erfolg. VorOrt und bei der Sendeabwicklung in Baden-Baden hat alles reibungsfreiund professionell funktioniert. Unsere Moderatoren und Experten habendas Geschehen kompetent, kritisch und mit überzeugenden Analysenbegleitet. Die gelungenen Übertragungen waren eine starkeTeamleistung. Es freut mich, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauerdie Sendungen so gut angenommen haben. Denn obwohl die deutscheNationalmannschaft leider so früh ausgeschieden ist, haben immer nochviele Millionen alle Spiele der K.O.-Runde in der ARD verfolgt. ImSchnitt sahen im Ersten knapp 9 Millionen Zuschauer alle Spiele ohnedeutsche Beteiligung. Das Halbfinale Frankreich - Belgien schaltetenmehr als 18 Millionen Menschen ein, darunter 6,63 Millionen im Alterzwischen 14 und 49 Jahren. Marktanteile von weit mehr als 50 Prozentbei WM-Spielen ohne Deutschland - das sind beeindruckende Zahlen, dieich so nicht erwartet hätte!"ARD-WM-Teamchef Harald Dietz (SWR): "Wer fachlich undgesellschaftspolitisch über die WM, die Teilnehmer sowie dieBegleitumstände informiert und unterhalten werden wollte, war bei derARD auf allen Ausspielwegen bestens aufgehoben. Das freut mich sehrund zeigt die Qualität und Relevanz der ARD im Fernsehen, Radio,Online- und Social Media-Bereich. Wir haben mit wesentlich wenigerPersonal sowie smarteren Produktionsmitteln deutlich günstiger alsvor vier Jahren produziert und trotzdem Programm und Akzeptanz miteiner motivierten multimedialen Mannschaft maximiert. Dank einerüberragenden ARD-Teamleistung und perfektem Doppelpassspiel mit demZDF haben ARD und ZDF gemeinsam ein Stück Fernsehgeschichtegeschrieben. Technisch und organisatorisch ist die erstmaligeAbwicklung eines Großereignisses komplett aus Deutschland beim SWRperfekt gelungen und ein Quantensprung."Durchgängig starke QuotenAbgesehen vom deutschen Spiel waren im Ersten dieHalbfinal-Begegnungen zwischen Frankreich und Belgien sowie dasViertelfinale zwischen Russland und Kroatien am erfolgreichsten. DasDuell unserer westlichen Nachbarn verfolgten durchschnittlich 18,33Millionen Zuschauer (Marktanteil 53,3 Prozent), die erst imElfmeterschießen entschiedene Partie des Gastgebers gegen Kroatiensahen im Schnitt 14,08 Millionen (Marktanteil 53,1 Prozent). Bereitsmit den Spielen der Gruppenphase erreichte Das Erste im Schnitt 8,82Millionen Menschen. Der Marktanteil lag bei 42,3 Prozent, bei den 14-bis 49-Jährigen wurden exakt 47 Prozent gemessen (3,15 Millionen).Alle im Ersten übertragenen Spiele der WM 2018 kamen im Schnitt auf9,55 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 44,7 Prozententspricht. Beim jüngeren Publikum der 14- bis 49-Jährigen sahendurchschnittlich sogar 48,7 Prozent der TV-Nutzer zu (3,32Millionen). Allein die nicht-deutschen Spiele erreichten im Schnitt8,89 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 42,7 Prozent. Beimjüngeren Publikum der 14- bis 49-Jährigen wurden 46,2 Prozent (3,05Millionen) erreicht.Nicht nur die Spiele selbst, sondern auch die Einordnungen undBewertungen rund um die Spielpartien stießen auf großes Interesse.Die ARD-Experten Thomas Hitzlsperger, Stefan Kuntz und Hannes Wolfanalysierten bei den Moderatoren Alexander Bommes und MatthiasOpdenhövel das Geschehen auf dem Platz. Mit durchschnittlich 4,82Millionen Zuschauern und 26,7 Prozent Marktanteil kam die Vor- undNachberichterstattung gut beim Publikum an. Bei den 14- bis49-Jährigen sahen sogar 31,2 Prozent zu (1,76 Millionen).Late-Night-Show "WM-Kwartira" punktet vor allem bei den jüngerenZuschauern Die im Anschluss an die Spiele und Analysen im Erstengesendete Show "WM-Kwartira" mit Micky Beisenherz und Jörg Thadeuszschalteten im Durchschnitt 3,04 Millionen Zuschauer ein. Besondershoch war der Marktanteil bei den jüngeren Zuschauern im Alter von 14bis 29 Jahren mit 20,2 Prozent. Die erfolgreichste Folge am 23. Juninach dem Spiel Deutschland - Schweden um 23 Uhr hatte rund 6,2Millionen Zuschauer und erreichte einen Marktanteil von 29,3 Prozent.Starke Nutzung von Livestreams zur Fußball-WM - Das Erste und dieSportschau sehr beliebt An den Tagen der ARD-Übertragungen erreichtender Fußball-WM-Livestream der Sportschau sowie der DasErste-Livestream im Tagesschnitt zusammen 3,2 Millionen Videoabrufe.Am stärksten war die Nutzung dabei am 23. Juni (Deutschland -Schweden) mit 4,6 Millionen Abrufen. Die genannten Werte beziehensich auf die Nutzer in Deutschland und schließen die Nutzung der ARDMediathek und Sportschau App ein (Quelle: AGF in Zusammenarbeit mitNielsen, Zensusdaten).Multicam und Multistream gut angenommenFans konnten sich die schönsten Tore, die strittigen Szenen oderandere Highlights on Demand in fünf Streaming-Ansichten und aus biszu 21 Kamera-Perspektiven wie Hintertor, Taktik-Ansicht, Trainerbankoder Flycam immer wieder und ganz detailliert anschauen. Von dieserMöglichkeit machten zahlreiche Fußball-Fans im Web-Angebot derSportschau und der Sportschau App Gebrauch. Es wurden für die imErsten übertragenen Spiele knapp 1,1 Millionen Video-Wiedergabengemessen.Toni Kroos-Tor auf Facebook erfolgreichster WM-Post vonSportschau.de Mit 4,3 Millionen Videoaufrufen ist der Post zum ToniKroos-Tor am Ende des Spiels Deutschland - Schweden am 23.6. dererfolgreichste WM-Post des Sportschau-WM-Teams auf Facebook. Mitdeutlichem Abstand folgt dann der Videopost zum "vielleichtkuriosesten Torjubel der WM" des Belgiers Batshuayi vom 28. Juni mitrund 2,1 Millionen Videoaufrufen. Neben dem Facebook-Kanal vonSportschau.de profitierten auch die Social-Media-Kanäle Youtube undInstagram von der Sportschau-WM-Berichterstattung. So generierten dieWM-Videos auf Youtube bislang insgesamt mehr als 34 Millionen Abrufe,die meisten davon erzielte der Highlight-Clip zum Spiel Deutschland -Schweden mit knapp 3,8 Millionen Abrufen. Die Abonnenten-Zahl aufInstagram steigerte sich um rund 50 Prozent.Innovatives Angebot für Kinder zur WM im Netz - Tigerenten WM ClubAuch der Tigerenten Club veröffentlichte auf dem YouTube-Kanal desSWR Kindernetzes jeden Tag ein Video rund um die WM, das sichspeziell an Kinder richtet. Insgesamt wurden die Filme des TigerentenWM Clubs mehr als 150.000 Mal angesehen. Am erfolgreichsten warAnfang Juli die dreiteilige Fußball-Challenge "Mädchen gegen Jungs".Auch die ARD-Hörfunkwellen waren mit dem Mikro ganz dicht dran amWM-Geschehen Das ARD-Hörfunkteam produzierte mehr als 1700 Beiträgein größter Vielfalt, die von mehr als 50 ARD-Hörfunkprogrammen inDeutschland mit aktuell 37,4 Millionen Hörerinnen und Hörern täglichgesendet wurden: Jubelnde Fan-Gruppen in Samara, Löws Spaziergänge inSotschi, Korruption oder Doping, die unerwartet ausgelasseneAtmosphäre im Gastgeberland, oder neue Stars und Taktiken auf demRasen - kein Themenbereich wurde ausgespart. Darüber hinaus wurdenAudios für Sportschau.de, Podcasts und Serien für sprachgesteuerteSysteme wie Alexa oder Siri produziert. Hinzu kamen 2880Reportage-Einblendungen und Konferenzen aus den zwölf WM-Stadiensowie zwölf hochemotionale Vollreportagen über die gesamteSpieldauer. Als besonders populär bei den Radiowellen, ob Kultur-,Sport- oder Jugendprogramm, erwies sich die Möglichkeit, direkt mitden Reportern in Russland - ob in Moskau, dem DFB-Camp Watutinki oderin den Stadien - live über alle tagesaktuellen Themen zu sprechen.Mehr als 2600 Mal wurde dieser Service an Livegesprächen während derWM-Tage genutzt.Pressekontakt:Marion Erös, Telefon 0711 929 14296 / Sandra Christ, Telefon 0711 92911038, sandra.christ@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell