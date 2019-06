ARD PiNball 2019: Wettbewerb für das beste Kurzhörspiel (FOTO)

Baden-Baden / Karlsruhe (ots) -Einreichungsschluss 31. Juli / Ausschreibung für die freieHörspielszene / Preisverleihung bei den ARD HörspieltagenDie ARD, das Deutschlandradio, der Österreichische Rundfunk (ORF)sowie das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) schreiben den ARDPiNball für das beste Kurzhörspiel bis maximal 20 Minuten Länge aus.Freie Hörspielmacher*innen sowie Nachwuchsautor*innen an denHochschulen und andere Kreative können noch bis zum 31. Juli 2019einreichen. Die Einreichungen müssen als freie Produktion, also nichtim Auftrag einer Rundfunkanstalt, realisiert worden sein.Einreichende, die bereits mit einer Rundfunkanstaltzusammengearbeitet haben, sind zugelassen. Das Preisgeld beträgt1.000 Euro. Einreichungen erfolgen online auf pinball.ARD.de.Das Siegerstück und die "Top Five" im Radio Eine Fachjury ausVertreter*innen der Landesrundfunkanstalten der ARD, desDeutschlandradios, der Sender ORF und SRF, der Hochschule fürGestaltung Karlsruhe und des Zentrums für Kunst und Medien Karlsruhe(ZKM) prämiert das beste Stück. Das Siegerstück und die für dieEndauswahl nominierten Stücke ("Top Five") werden im Radio gesendetund stehen auf www.hoerspieltage.ARD.de zum Nachhören und Downloadbereit. Der Preis wird bei den ARD Hörspieltagen verliehen, die vom6. bis 10. November 2019 in Karlsruhe stattfinden.Details zum Wettbewerb und die ausführlichen Teilnahmebedingungen:pinball.ARD.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://swr.li/ard-pinball-2019-ausschreibungPressekontakt:Kontakt ARD PiNball: Max Heck, Westdeutscher Rundfunk, Hörspiel/ARDHörspieltage, pinball@ARD.dePressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854,oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell