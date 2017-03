Köln (ots) - Der Zoo Köln und das ARD-Morgenmagazin freuen sich:"Marlar", der erste jemals im Kölner Zoo geborene Elefant, hatSonntagnacht ein gesundes Jungtier zur Welt gebracht. Der kleineBulle hat alles gut überstanden und ist putzmunter. Erstaunlichsicher erkundet er auf seinen vier Beinchen bereits alle Ecken seinesneuen Reviers. "Marlas" Sohn hört auf den Namen "Moma" und wirdPatenkind des gleichnamigen ARD-Morgenmagazins."Wir freuen uns sehr, dass der WDR mit dem ARD-Morgenmagazin diePatenschaft übernimmt. Es geht uns darum, bundesweit undkontinuierlich dafür zu sensibilisieren, dass Elefanten in freierWildbahn massiv vom Aussterben bedroht sind. Gehen Wilderei undLebensraumzerstörung so weiter wie heute, wird es in 25 Jahren keinewildlebenden Elefanten mehr geben", sagt Zoodirektor undElefantenkurator Prof. Theo B. Pagel."Elefanten sind wie das 'moma': Sie sind Frühaufsteher undTeamplayer, haben ein dickes Fell, aber viel Feingefühl. Und: siesind sehr neugierig, wie unsere Zuschauer. Der kleine 'moma'-Elefantwird für uns immer wieder Anlass bieten, nachhaltig über diesebedrohte Tierart zu berichten", so Martin Hövel, Leiter desARD-Morgenmagazins."Moma" ist der mittlerweile der neunte Elefant, der im Kölner Zoozur Welt gekommen ist. Er wiegt rund 100 Kilogramm. Sein"Halbbruder", der Ende Januar geborene "Jung Bul Kne" hat gesternbereits stürmisch-liebevoll Kontakt zu seinem neuen Spielgefährtenaufgenommen. "Marlar" beruhigte mit immer wieder sanften"Rüsseleinheiten" das wilde Toben der beiden. Schließlich braucht"Moma" noch ein bisschen Ruhe. Auch die restliche Herde hat denNeuankömmling bestens aufgenommen. "Momas" Tanten kümmern sichzusammen mit Mama "Marlar" routiniert und zuverlässig um den kleinenBullen.Elefanten-Fans können das Geschehen im Kölner Elefantenpark rundum die Uhr auf einem Livestream verfolgen: http://www1.wdr.de/extern/videostream-livestream-elefantenhaus-100.htmlMoma - Das Erste am Morgen - Jede Zweite Woche | Mo - Fr | 05.30bis 09.00 Uhr im Erstenwww.ard-foto.dePressekontakt:Pressekontakt:WDR Presse und InformationAnnette MetzingerTelefon 0221 220 7100E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell